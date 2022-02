Con hat-trick de Mary Valencia, la selección chilena femenina Sub 20 goleó por 5-1 a Costa Rica en una práctica de fútbol a puertas cerradas en Juan Pinto Durán.

La Roja femenina Sub 20 goleó a Costa Rica en el primer amistoso a puertas cerradas

Selección Chilena Sub 20

La selección chilena femenina Sub 20 fue la primera en abrir las acciones nacionales en la fecha FIFA de febrero. La Roja juvenil recibió a Costa Rica en una práctica de fútbol que se disputó a las 18:00 horas en Juan Pinto Durán, y que terminó con una victoria por cinco goles a uno para las locales.

Sonya Keefe (U de Chile) abrió el marcador con un tanto en los primeros minutos, pero el primer tiempo terminaría con una goleada por 4-0, con hat-trick de Mary Valencia (Stgo Morning). Isidora Olave (Colo-Colo) anotó el quinto y definitivo gol a los 90+3 minutos. El único descuento costarricense fue convertido por Ángela Mesén, por la vía penal, a los 90+1.

El XI de La Roja fue con la colocolina Antonia Canales en portería, Alexia Gallardo, Claudia Salfate, Elisa Durán, Llanka Groff, Sonya Keefe, Valentina Navarrete, Karen Fuentes, Mariana Morales, Mary Valencia y Milenka Pavez. Hubo cambios ilimitados, porque no fue un partido oficial.

La delantera del Chago fue invitada a la convocatoria de la Sub 20 de La Roja Femenina, porque es colombiana y está esperando nacionalizarse chilena. El DT Andrés Aguayo está probándola, ya que es probable que su carta de nacionalización llegue antes del torneo Sudamericano en abril próximo.

Sin embargo, Valencia no podrá sumar minutos en el amistoso oficial del próximo viernes 18, que se disputará en el estadio Elías Figueroa, desde las 18:30 horas. Esto, porque ese partido no será una práctica de fútbol, por lo que, en teoría, ella no estará seleccionada.

Las entradas para este encuentro son gratis y pueden canjearse mediante el sistema Puntoticket. El aforo es el máximo permitido para la comuna de Valparaíso en estos momentos, ya que se encuentran en fase 3 del plan Paso a Paso: 60% del recinto.