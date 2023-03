La surfer de 14 años que, recientemente fue campeona en la categoría Sub 18, anunció en sus redes sociales que decidió no representar a Chile en la competición por su "integridad emocional".

El pasado fin de semana se vivió una fiesta para el surf chileno. El evento Maui and Sons Promesas de Chile, reunió a las niñas, niños y jóvenes apoyados por el Instituto Nacional del Deporte con el fin de apoyar a los deportistas de alto rendimiento pertenecientes al programa Promesas Chile que es dirigido en sus respectivas zonas por los entrenadores Jaime Figueroa (Pichilemu), David Andrade (Rapa Nui), Francisca Silva (Concón) y el DT de la selección chilena, Gerald Álvarez (Arica).

Isidora Bultó fue una de las participantes y es una de las deportistas con más proyección considerando que sólo tiene 14 años. La surfer se coronó campeona en la categoría Sub 18 damas, reafirmando su gran momento, pero que lamentablemente tendrá que posponer por razones relacionadas a su integridad emocional.

La surfer publicó en sus redes sociales que "quiero contarles que después de una profunda reflexión con mi familia y mi equipo de trabajo, hemos tomado la decisión de no participar del Campeonato Sudamericano Juvenil Argentina 2023, para el cual estaba convocada para representar a mi país en las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18".

Isi aseguró que los motivos de la decisión son los siguientes: "Como familia, sabemos que durante las últimas semanas la familia y equipo de una de mis compañeras de selección ha realizado constantes cuestionamientos a mi convocatoria a las 3 categorías, los que incluso estaban escalando a las autoridades del IND. Siento que mis nominaciones me las gané honestamente en el agua y no estoy dispuesta a exponerme a situaciones como estas".

"Siento que es un tremendo honor representar a Chile, en cualquier instancia, pero asimismo creo que ese honor debe ser siempre acompañado por un espíritu de equipo que hoy nadie puede asegurarme. Este viaje representa una amenaza a mi integridad emocional importante. Tengo sólo 14 años", agregó la atleta.

"Yo surfeo porque me hace feliz y entreno cientos de horas al mes para competir cada vez mejor y de esa manera, ojalá poder algún día vivir felizmente de lo que más amo en el mundo que es surfear. La verdad es que ni yo, ni mi familia necesita entrar en una guerra personal con mis compañeras de profesión para ganarse un cupo por la camiseta más linda de todas. Chile no lo merece".

Por último, Isidora indicó que si bien el comunicado fue escrito con asesoría de su equipo, su opinión como niña y deportista fue respetada y que para ella "siempre ha sido un honor representar a mi país y siempre lo será, también es importante dejar muy claro que mi integridad emocional es mi prioridad número uno".