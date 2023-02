La última semana ha sido una muy movida para Palestino Femenino. El plantel que comanda Claudio Quintiliani se está moviendo de cara al Campeonato Femenino 2023, por lo que han anunciado cuatro fichajes y la importante renovación de Ivette Olivares, quien viajó a Nueva Zelanda con la Selección Chilena Femenina para jugar el repechaje.

Este sábado fue el turno de su cuarto refuerzo y también se trata de una futbolista que regresa a vestir la tricolor. Nicole Cornejo se retiró del fútbol temporalmente en 2021, luego de quedar embarazada. De cara a la temporada 2023 y con una hija de seis meses, volverá a las canchas y también al elenco árabe.

"No esperaba volver, después de tener un bebé pensé que no me iba a dar para volver al fútbol, pero me motivé. Estoy contenta de poder regresar a jugar. Nunca había tenido un contrato, siempre jugué por el amor al fútbol, y ahora que se me den estas condiciones es genial, me alegra mucho, más si me dan la oportunidad de seguir jugando", expresó.

Respecto al nacimiento de Maite, Cornejo aseguró que "ella me acompaña a todos los entrenamientos, junto a mi esposo. Igual estoy contenta de poder tenerla al lado mio. Lo bueno es que Palestino me apoya en este sentido, no en todos lados te dejan que vayas con tu hija a trabajar. El apoyo de la familia es fundamental. Se puede, si uno organiza sus tiempos y se motiva, todo se puede lograr".

Ahora la misión es volver a alcanzar su máximo nivel después de más de un año sin jugar. "Debo ponerme a punto físicamente para ser un aporte para mi equipo, seguir las instrucciones del profesor y hacer todo para seguir mejorando y demostrar lo que puedo hacer", explicó Nicole.

Actualmente, Palestino ha anunciado cuatro arribos a la institución: Verónica Riquelme, Nicole Gutiérrez, Rachel Padrón y Nicole Cornejo. Todavía restan varios nombres por ser anunciados, dentro de los que se encuentran Valentina Montenegro y Valentina Núñez.