El cuadro de la Región del Bío Bío decidió no participar del campeonato del Ascenso el año pasado y sus jugadoras denunciaron falsas promesas de parte de la dirigencia. Hoy y mañana se estarán realizando pruebas masivas para nutrir a la Sub 19 del León del Collao.

El año pasado fue bastante tormentoso para las jugadoras de Deportes Concepción. En un comunicado expusieron situaciones que se vivieron con la dirigencia lila sobre todo relacionadas con la inclusión del equipo en el campeonato Sub 19 y con "falsas promesas" sobre la participación en el Ascenso Femenino.

El club determinó que no sería parte de ninguno de los torneos, sin embargo, lo que acusaron las jugadoras fue poca transparencia y no cumplir con las promesas que les habían hecho. Después de que la misma presidenta de la institución les tuvo que informar que no participarían del Torneo del Ascenso, hace algunos días las redes sociales del León de Collao anunciaron buenas noticias para el fútbol femenino.

Este miércoles 4 y jueves 5 de enero, se realizarán las pruebas masivas de la rama femenina de Deportes Concepción para las categorías 2007 y 2008. La idea de la dirigencia es que este año se comience con el fútbol joven y así poder formar a las jóvenes y mujeres que representarán el club en el futuro. "Apuntamos a establecer un crecimiento muy paulatino, con las bases 2023 que nos permitan competir en 2024" señaló Gabriela Parra, presidenta de la institución al Diario de Concepción.

"Este será un primer paso, pero quedan muchos más para equilibrar la cancha. El fútbol femenino es un camino sin retorno. Las pruebas (de hoy y mañana) serán para armar el plantel de proyección y con eso trabajaremos para buscar conformar el plantel que a futuro logre competir en Primera B”, agregó la timonel.

El trabajo del equipo lila no solo partió con las pruebas masivas, sino que además contó con la presentación de John Jerez como Jefe Técnico del Fútbol Femenino. El entrenador de 32 años cuenta con experiencia en el fútbol formativo de la Universidad de Concepción entre 2015 y 2020, y también registra pasos por el fútbol formativo femenino de Fernández Vial durante el 2022.