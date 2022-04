Las bases de los torneos femeninos 2022 exigen, a todos los clubes que tengan rama masculina en Primera A y Primera B, tener una rama femenina. Sin embargo, quienes militan en la Segunda División Profesional no tienen esa obligación. A pesar de eso, este año son tres los equipos de esa categoría que ya debutaron en el campeonato Sub 19 Femenino: Trasandino, Deportes Valdivia y Lautaro de Buin.

Extrañó, por ese motivo, que San Marcos de Arica y Deportes Concepción no dijeran presente, si desde hace años que vienen desarrollando su futfem e incluso las nortinas ya habían participado en el torneo de Ascenso en el pasado. Las Lilas explicaron los motivos de su ausencia mediante un comunicado.

En el escrito, las futbolistas denuncian al club porque, hasta hace unas semanas, los directivos seguían diciéndoles que jugarían el torneo en 2022, pero fue Gabriela Parra, la nueva presidenta, quien debió informarles de la decisión de bajarse del Ascenso Femenino este año.

"Durante el año 2021 nos mantuvimos en contacto con la directiva del club para reiniciar las actividades del fútbol femenino en pos de la incorporación al fútbol profesional. Fueron decenas de llamadas perdidas y mensajes sin responder que desencadenaron en reuniones, donde los directivos nos permitieron una vuelta a los entrenamientos con nuestros profesores de la Escuela de Fútbol. Se comprometieron a realizar las gestiones para iniciar el proyecto del fútbol femenino, que incluyera los requerimientos para la incorporación al campeonato ANFP este 2022. Pero todo quedó en una promesa y un engaño", empieza el comunicado.

La información que maneja el equipo femenino es que "desde hace meses que la directiva de la SADP tenía en conocimiento que no habría competencia para nosotras este 2022. No nos informaron, manteniéndonos ilusionadas sobre una meta a la que no llegaríamos. Nuevamente nos dejaron con llamadas perdidas y mensajes sin responder, hasta que tuvo que llegar la nueva presidenta a dar la cara por quienes cometieron esta falta de respeto".

Varias futbolistas dejarán de jugar en Deportes Concepción, puesto que acusan que "es difícil contar con una institución que ya tantas veces nos ha defraudado. Ni siquiera hoy, casi 5 meses después de nuestro último entrenamiento en Nonguén, son capaces de confirmar si podremos volver a entrenar y bajo qué condiciones. O si esos posibles entrenamientos tendrán un objetivo mayor como competir en 2023".

"Sabemos que desarrollar el fútbol femenino no es fácil, pero decir la verdad y hablar de frente sí lo es. Por ningún motivo podemos considerar aceptable por parte de los directores de la SADP y CSD jugar con los sentimientos e ilusiones de mujeres que llevan años luchando por defender este escudo. Hoy, varias deciden dar un paso al costado, porque las primeras en respetarnos somos nosotras mismas. No queremos seguir rogando por las migajas que nos ofrecen; tampoco seguir lidiando con la incertidumbre de si ahora el compromiso es real o no", cierran el comunicado.