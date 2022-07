Daniela Andrade comenzó su acercamiento con el deporte desde muy pequeña. Sus padres siempre se preocuparon de que estuviese involucrada en distintos disciplinas, pero su gran pasión era el fútbol. A los 15 años tomó la decisión de irse a Estados Unidos y allí se trazó el objetivo de optar por una beca deportiva para poder estudiar y cumplir su sueño de ser futbolista.

En el país norteamericano se dedicó al fútbol de manera semi profesional y fue en Chile que pudo jugar durante dos años de forma más profesional. En el año 2020 decidió retirarse y retomó otro tipo de entrenamientos como el crossfit y el running. Fue en ese momento que descubrió su gusto por correr.

Daniela está recorriendo Chile para aportar con una iniciativa llamada "Calorías por la vida" que es un programa que busca concientizar a la población sobre los problemas de desnutrición que hay en Guatemala. "Hace unos años atrás cuando supe más de lo que pasaba en mi país, fue una sorpresa. Una como deportista y como persona nutrida y bien alimentada, quema ciertas calorías, pero por el otro lado están los niños en situación de nutrición que tienen un déficit calórico y también falta de nutrientes", comenta Daniela.

"El movimiento 'Calorías por la vida' se inicia para darle un propósito a esas calorías que quemamos y que tenga como fin ayudar a la sociedad guatemalteca a salir de esta situación, que en mi opinión y lo que dicen los estudios, además genera efectos secundarios bastante graves. Uno de ellos tiene que ver con la educación, pues la desnutrición causa que los niños no puedan retener la información y les dificulta el proceso de aprendizaje", cuenta la atleta.

Daniela decidió hacer el recorrido por Chile por un tema de reto personal "ya que estaba buscando algo que nadie había hecho antes, retos que yo podía llevar a cabo en temas físicos, mentales y emocionales. Me topé con la información de que Chile es el país con la distancia más larga del mundo y como yo ya estuve aquí, me gusta mucho. Además, es un país que erradicó la desnutrición muchos años atrás".

Sobre cómo ha sido la experiencia de recorrer las regiones corriendo, Daniela asegura que ha sido excelente: "Ha sido muy buena, de mucho crecimiento personal donde he pasado por muchos momentos a solas y con retos que me han ayudado a seguir creciendo. En el tema que tiene que ver con el propósito que tiene esto, me tiene un poco desanimada, porque no he visto la respuesta que esperaba de parte de la sociedad guatemalteca".

Sin embargo, Daniela asegura que en Chile la respuesta ha sido increíble y el hecho de recorrer nuestro país la ha maravillado: "En el norte se vivió mucho calor en el desierto, pasábamos días sin ver absolutamente nada más que arena. De Santiago hacia el sur vi un poco más de playa, de verde, también muchas lluvias y frío, entonces hay un poquito de todo que ha hecho de este trayecto muy lindo, interesante y muy desafiante".

Para donar y ayudar a Daniela Andrade con el desafío de Calorías por la vida para combatir la desnutrición infantil, se debe ingresar al sitio lifethrusports.org y hacer click en "donar".