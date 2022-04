El torneo femenino sufrió su primera pausa del 2022 luego de disputada la fecha 5, ya que esta semana comenzará el campeonato Sudamericano Sub 20.

¿Cuándo vuelve el Campeonato Femenino 2022 después del Sudamericano Sub 20?

El Campeonato Femenino Caja Los Andes 2022 ya ha disputado sus primeras cinco fechas este año. Sin embargo, una vez terminada la jornada 5, el certamen no volverá a jugarse ya que sufrirá su primer parón debido al torneo Sudamericano Femenino Sub 20, que será en la ciudad de La Calera.

Entre el 6 de abril y el 24 del mismo mes, la selección chilena femenina Sub 20 enfrentará a Argentina (6/4 16:00), luego a Perú (8/4 18:30), tercero a Venezuela (12/4 18:30) y por último a Colombia (14/4 18:30) en la búsqueda de la clasificación al cuadrangular final y uno de los dos cupos a la Copa del Mundo de la categoría.

Las 22 jugadoras seleccionadas por el DT Andrés Aguayo provienen del medio local, y si a eso se le suma que desde cuatro convocadas un club puede solicitar la reprogramación de un partido, y Colo Colo tiene siete y Universidad de Chile cinco, es que la ANFP optó por pausar el campeonato hasta nuevo aviso.

Según el fixture difundido por la asociación hace unas semanas, la fecha 6 del torneo femenino está programada para el fin de semana del 30 de abril y 1 de mayo. Es decir, durante tres semanas completas, no se jugará el campeonato en Chile.

De momento, hay tres partidos que han sido postergados en el certamen nacional, y ninguno de ellos se jugará durante este parón, debido a las jugadoras citadas : Colo Colo vs Deportes Antofagasta (fecha 2), Deportes Iquique vs Deportes Puerto Montt (fecha 3) y Universidad de Chile vs Colo Colo (fecha 5).

Todo indica que serán reprogramados durante el semestre, o en la fecha FIFA de junio próximo, que está contemplada para la semana del 20 al 28 de ese mes. Sin embargo, no hay fechas oficiales entregadas por la ANFP.