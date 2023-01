Cinco días después de que la Universidad de Chile anunció que Yessenia López no continuará en el club, siguen apareciendo nuevos antecedentes. En su minuto, la misma jugadora publicó en sus redes sociales las razones por las que no seguirá en el club azul adjudicándole la responsabilidad a la dirigencia.

"Tenía muchas esperanzas e ilusión de seguir, lamentablemente no pudimos llegar a un acuerdo. Esperé hasta el último momento para intentar recibir una oferta íntegra, pero finalmente no se pudo. Esta decisión me costó tomarla, no fue fácil para mí, pero debo pensar en mi futuro y en lo que me queda en el fútbol profesional", fueron parte de las declaraciones de Paloma López.

Sin embargo, la vicepresidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, aseguró que la institución le hizo varias ofertas y la jugadora buscaba algo más alto: "la Paloma es una jugadora súper querida, una jugadora que yo creo que no hay una 10 en Chile como ella. Es una tremenda profesional, tremenda mujer, donde hemos tenido además, una relación muy cercana, muy cariñosa".

"Lo único que queríamos es que Paloma se quedara con nosotras. Hicimos varias ofertas para mejorar sus condiciones, lamentablemente ella consideró que quería ofertas superiores, y eso es parte también de la libertad de trabajo y nosotros solamente queremos desearle todo el éxito del mundo y que en Universidad de Chile siempre van a estar las puertas abiertas para ella. Llega a su casa", agregó Pérez en una entrevista con Radio Adn.

De todas formas, la dirigenta de la U continuó con sus parabienes para la volante que por ahora, aún no oficializa dónde seguirá su carrera: "ojalá que le vaya muy bien y sobre todo en el repechaje para el Mundial en febrero que jugará nuestra selección chilena. Ojalá podamos clasificar a la Copa del Mundo".