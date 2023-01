Son siete los países que ni siquiera han conversado acerca de la realización de sus torneos de fut fem ni cómo serán los formatos y menos sus fechas de inicio. Sin embargo hay tres países que llevan la delantera en ese sentido y han podido publicar incluso, todas sus competiciones femeninas, como es el caso de Brasil.

Comencemos. En Argentina, si bien aún no hay confirmación oficial de parte de la AFA, todo indica que el campeonato femenino será similar al formato del masculino, es decir, un torneo todos contra todos durante la primera parte del año, y una copa a dos zonas durante el segundo semestre. La idea es poder tener una pausa a mediados del 2023 en vista de la realización del Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

El torneo tendrá 20 equipos participantes en la Primera División: Banfield, Belgrano, Boca Juniors, Defensores de Belgrano, El Porvenir, Estudiantes (Buenos Aires), Estudiantes (La Plata), Excursionistas, Ferro Carril Oeste, Gimnasia, Huracán, Independiente, Lanús, Platense, Racing Club, River Plate, Rosario Central, San Lorenzo, SAT y UAI Urquiza.

La competición trasandina debería estar comenzando a principios de febrero para finalizar los primeros días de junio y así finalizar un mes y dos semanas antes del inicio del Mundial que será el 20 de julio. Será un torneo de 19 fechas, todos contra todos. Una vez finalizada la Copa del Mundo, la segunda parte del torneo debería comenzar a finales de agosto o principios de septiembre para terminar en los últimos días de noviembre.

Los equipos ganadores del torneo del primer semestre y de la copa de la segunda parte del año, se enfrentarán en una final única en cancha neutral para definir el cupo a la Copa Libertadores 2024 del fútbol femenino. Cabe recordar que para la edición del torneo continental de este año, Boca Juniors es el clasificado por ser el campeón 2022.

En Paraguay se jugarán dos campeonatos: Torneo de Apertura y Torneo de Clausura. La competición de la primera parte del año iniciará el viernes 27 de enero y se extenderá hasta el domingo 11 de junio. El fixture de las once fechas del Apertura ya están en el sitio web de la Federación Paraguaya, al igual que la programación del Clausura, que comenzará el viernes 7 de julio y cerrará el 11 de diciembre.

La información del campeonato femenino fue publicada en noviembre del 2022 y el formato, más allá de sus torneos de Apertura y Clausura, contará con un total de 12 equipos y a final de año, se jugará un partido único para definir al campeón absoluto de la temporada: se enfrentarán los campeones de cada torneo y si un equipo gana ambas competiciones, se consagrará automáticamente como el campeón absoluto.

Los equipos participantes serán: Sportivo Luqueño (Luque), General Caballero (Dr. Juan León Mallorquín), Guaireña (Villarica), Sportivo Limpeño (Limpio), Deportivo Huamaitá (Mariano Roque Alonso). El Sportivo Trinidense, Cerro Porteño, Libertad, Nacional, Deportivo Huamaitá, Olimpia, Resistencia, Sportivo Ameliano y Tacuary, son todos equipos que representan a la capital Asunción.

Brasil es el tercer país de Sudamérica que tiene definido su torneo para este año. De hecho, la Confederación Brasileña de Fútbol fue mucho más allá: definió las fechas de todos los torneo femeninos desde la sub 17 hasta la Primera División. Además, antes del inicio del Brasileirao A1, se jugará la Supercopa Femenina del 5 al 12 de febrero.

Vamos al detalle del torneo de Primera División. El campeonato contará con 16 equipos participantes y clasificarán a cuartos de final los ocho mejores de la tabla general. El formato de las fases finales es mata-mata con partidos de ida y vuelta, por lo que se jugarán semifinales con cuatro equipos y la final que enfrentará a los dos mejores de los playoffs.

Los equipos participantes serán: Athletico Paranaense, Atlético Mineiro, Avaí Kindermann, Bahía, Ceará, Cruzeiro, Corinthians, Ferroviária, Flamengo, Gremio, Internacional, Palmeiras, Real Ariquemes, Real Brasília, Santos y Sao Paulo.

Los finalistas clasificarán a la Copa Libertadores 2024 y el torneo también es clasificatorio a la Supercopa de Brasil, en la que participan los mejores 12 equipos del campeonato, pero solo uno por estado. Si no llegasen a llenar todos los cupos con equipos de la primera división, las plazas se distribuirán entre los primeros cuatro clubes de la Serie A2 (primera B en Chile).

Todos las competiciones contarán con un periodo específico para disputar los torneos estaduales entre septiembre y diciembre. Durante la Copa del Mundo, no habrá ningún tipo de campeonato femenino y se suspenderán durante las fechas FIFA. Las únicas modificaciones en los torneos es que en el Campeonato Brasileiro Sub 20, de 24 clubes pasará a 20 para aumentar la competitividad, y los partidos serán jugados en los estadios o centros de entrenamientos de los clubes, y no en una sede única como era antes. Y el Campeonato Sub 17 pasará a tener 16 equipos participantes, cuatros más que el año pasado.

Las fechas de las competiciones brasileñas serán las siguientes: Desde el 5 al 12 de febrero se jugará la Supercopa Femenina, del 26 de febrero al 17 de septiembre se disputará el Brasileirao A1, el Brasileirao A2 será desde el 15 de abril al 8 de julio, mientras que el A3 desde el 15 de abril al 24 de julio. Los torneos formativos se jugarán del 8 de marzo al 21 de junio la Sub 20 y la Sub 17 lo hará desde el 4 al 25 de noviembre.