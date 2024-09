Programa de TyC Sports le responde a Patricio Yáñez y hace bolsa al ex delantero por irónico mensaje a River Plate antes de enfrentar a Colo Colo.

Periodistas argentinos destrozan a Patricio Yáñez por "picante" comentario en la previa de Colo Colo vs. River

En la previa del trascendental partido de Colo Colo contra River Plate, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024 en Santiago, Patricio Yáñez le puso picante al duelo tras manifestar de forma irónica que el Millo tiene un título que el Cacique no: el ascenso desde Primera B.

Era que no, las palabras del ex delantero chileno no tardaron en llegar a Argentina y el panel del programa La Gente se Pregunta, en Stream TyC Sports, respondió con todo. Los trasandinos barrieron el piso con el hoy comentarista.

“Pato Yáñez es un ex jugador de Colo Colo, salió campeón con el club y ahora es comentarista. Campeón de Copa Libertadores el 91, fue el que clasificó a Chile al Mundial del 82, era un buen delantero”, dijo Ernesto Provitilo.

Éste fue el más suave con Pato Yáñez, pero de ahí vino Nicolás Bettio desafiante: “nos vamos a acordar de vos, Patito”. “La quiere picar Yáñez, me parece bien igual”, sostuvo Provitilo.

“¡No existís; payaso!”

De improviso Mariano López gritó con el alama: “no existís, Pato Yáñez”, mientras Provitilo sostuvo que “a mí me parece bien, el amigo chileno quiso encender la previa. ¿Pero por qué en Chile está re caliente la previa? ¿No es más picante Colo Colo contra Boca?”.

Andrés Burgo respondió que “sí, en Chile está recaliente la previa. Porque es un partido histórico para Colo Colo. Y lo dijo Gallardo el otro día. Tal vez River en los últimos no avanzó tanto en la Copa, pero está más curtido”.

“Para Colo Colo es histórico. Nosotros nos hacemos los salames, pero River es candidato a ganar esta Copa. ¿No? Lo dicen las casas de apuestas, ¿te parece poco?”, explicó.

Para cerrar todo, Nicolás Bettio sentenció desafiante que “acá me dicen que la Copa del Mundo tampoco la tienen, Pato Yáñez payaso”.