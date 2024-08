Arturo Vidal hizo pasar un susto grande a Colo Colo en el juego de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores. El Rey estaba pensado como titular para la apertura de la serie frente a Junior de Barranquilla. Pero un problema físico de última hora lo sacó de la oncena.

Y del partido, pues ni siquiera estuvo en el banco de suplentes. De todas maneras, Vidal tiene chances de estar en la revancha ante el Tiburón barranquillero. Evidentemente, el King estuvo en el palco durante el triunfo albo por 2-0 ante Coquimbo Unido por la 20° fecha del Campeonato Nacional 2024.

“Arturo está bien, se está recuperando. Va mejor, pero es muy prematuro para saberlo. No se hizo una evaluación tan precisa”, fue la primera declaración que entregó en torno a Vidal el DT del Eterno Campeón. Pero cuando le consultaron sobre la breve declaración que dejó el centrocampista bicampeón de América con la Roja, se explayó un poco más.

Arturo Vidal festeja el golazo que le anotó en Perú a Alianza Lima. (Daniel Apuy/Photosport).

Como Vidal dijo “voy a llegar” ante la consulta por su presencia en Colombia, a Almirón no le quedó otra. “El tiempo que lo conozco a Arturo es así. El partido pasado también llegó con el mismo ímpetu. Probamos de todas las maneras, pero no pudo. Lo bueno fue que no arriesgó en el partido. Sintió una pequeña dureza, pero no se agravó la lesión”, expuso el adiestrador trasandino.

Fue Lucas Cepeda quien reemplazó al King en la formación alba. “Está haciendo todo para llegar. Tiene un par de días más para recuperarse. Iremos hablando qué es lo mejor. Si está bien, va a jugar seguro”, garantizó el estratego, quien en su época de jugador defendió la camiseta de Santiago Wanderers.

Amor también garantiza que Vidal jugará por Colo Colo la revancha de la Libertadores

Emiliano Amor fue otro que tuvo palabras en torno a Arturo Vidal y la rehabilitación que hace para llegar en las mejores condiciones posibles a la revancha frente a Junior en la ronda de 16 mejores clubes de la Copa Libertadores 2024.

“Arturo llegará muy bien. Lo sabemos, estamos con confianza. Será una noche brava”, expuso el espigado defensor argentino, quien volvió a conformar una zaga central con el uruguayo Maximiliano Falcón. Emi Love ha tenido un alza evidente en su nivel. Aprovechó al máximo la desafortunada lesión del charrúa Alan Saldivia.

Arturo Vidal cree que llegará a la revancha ante Junior. (Javier Salvo/Photosport).

Amor añadió que “tenemos una responsabilidad linda de ir a cuartos de final” sobre el desenlace de la llave frente a los pupilos de Arturo Reyes. Gracias al gol de Vicente Pizarro, el cuadro colocolino tiene una mínima ventaja ante el cuadro cafetalero. El tiempo dirá si el Rey puede decir presente. Pero todas las señales indican que sí. Aunque también hay mucha evidencia de que no se puede cantar victoria hasta el pitazo inicial del brasileño Anderson Daronco.

¿Cuándo es la revancha entre Junior de Barranquilla y Colo Colo por los octavos de final de la Copa Libertadores 2024?

Junior de Barranquilla será local ante Colo Colo el martes 20 de agosto en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. El partido se jugará a las 20:30 horas, según el horario de Chile continental (-4 GMT).

