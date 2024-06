Marcelo Bielsa protagoniza una nueva polémica a horas del inicio de la Copa América 2024. En la previa al pitazo inicial del torneo, se reveló que el entrenador rosarino es el que más gana en el continente.

El Loco supera el registro de Lionel Scaloni y Ricardo Gareca. Incluso duplica lo que ganan colegas como Jorge Fossati, Daniel Garnero y Néstor Lorenzo.

En el listado revelado por Marca, se indica que Marcelo Bielsa recibe cuatro millones de dólares por año. Luego viene Dorival Júnior con US$ 3.900.000. Luego en cierra el podio Ricardo Gareca con US$ 3.700.000.

En el reporte Lionel Scaloni, actual campeón del Mundo y de Copa América con Argentina, se ubica sexto con US$ 2.600.000. Mientras que el más bajo es Gustavo Alfaro con US$750.000.

¿Cuánto gana Marcelo Bielsa?

En el programa Tirando Paredes, detallaron que los 4 millones de dólares que indica Marca es lo que gana Marcelo Bielsa por año. Pero por los cuatro años que estará al mando de Uruguay, será un total de 16 millones de la moneda americana.

Pero además hicieron hincapié que se incluye por completo a su cuerpo técnico. Aún así, este monto sería menor al que recibía al “Maestro” Óscar Washington Tabárez.

Sin embargo, la crítica fue con todo contra el Loco por el salario de Bielsa. “No se puede gastar tanto en el técnico de la selección, cuando el fútbol uruguayo se esta muriendo de hambre. Se cae a pedazos. Es una falta de respeto”, lamentaron.

Pero a su vez, indicaron que el principal culpable son los dirigentes charrúas que permitieron dicho monto. “Es un disparate para la realidad que vemos cada fin de semana, salvo lo que viven Nacional y Peñarol. Pero el problema no es de Bielsa, si no de la Federación. Hoy la nueva camiseta no hay ni para las familias de los jugadores ni para la venta. Los futbolistas tienen solo tres y no hay ninguna tienda oficial con ella”, sentenciaron.