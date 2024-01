La opción de que Arturo Vidal llegue a Colo Colo está más latente que nunca. El King señaló que esta semana espera cerrar el acuerdo con su nuevo club, por lo que de inmediato los hinchas albos se entusiasmaron.

Por lo mismo es que el conocido periodista Jorge Gómez, más conocido como Pelotazo, escribió en el sitio Bolavip su tradicional columna entregando las razones para el regreso de Vidal al Monumental tras casi 17 años.

Las razones de Pelotazo

1- Reconstrucción

Luego que Blanco y Negro destruyera el plantel campeón del 2022 y no trajera a ningún jugador que se asemejara a los que partieron, que llegue Vidal es la mejor manera que la concesionaria demuestre, con un año de desfase, que quiere jugadores que marquen diferencias para ser campeón.

2- Experiencia

¿Cuántos jugadores de nivel internacional tiene Colo Colo hoy? Brayan Cortés, Esteban Pavez, Vicente Pizarro y Damián Pizarro. Ellos son o han sido seleccionados chilenos en el último año. Sin embargo, con cuatro jugadores no basta para marcar diferencias, más sabiendo que el delantero se irá a mitad de año. Con Vidal sumas un futbolista que el cacique no ha tenido hace mucho tiempo.

3- Selección

Si algo necesita Vidal en este momento es llegar a un equipo donde juegue y tenga continuidad. Eso se lo da Colo Colo de inmediato y lo agradece la Roja, que tendrá a un futbolista en su máximo rendimiento en un año importante con Copa América y con el regreso de las clasificatorias. Así el volante podrá aportar más para cumplir su sueño de jugar un último mundial.

4- Ingresos

Los estadios se llenan cuando hay espectáculo y Vidal será un gancho gigante para que la gente vaya al Monumental cada vez que juegue el Cacique. Ahí hay una inversión, porque lógicamente fichar al volante es caro, pero el dinero que se ganará con su llegada, en merchandising por ejemplo, es un tema a tener en cuenta.

5- Cariño

Hace varios años que los hinchas piden el regreso de Vidal a Colo Colo. Para muchos es el mejor futbolista chileno de la historia y que regrese al lugar donde se formó será la oportunidad para que reciba todo el afecto, no sólo de los fanáticos, sino de todos quienes trabajan en el club, algunos de los cuales lo vieron crecer desde las inferiores.

6- Individualidad

Cuando el juego colectivo no aparece, mucho suman los futbolistas con su calidad para salvar al equipo en momentos complicados. Hoy Colo Colo no tienen ningún jugador que marque diferencias, como sí se vio en 2022. Por lo mismo un refuerzo como Vidal aporta mucho. Bien lo sabe la selección que sigue necesitando del volante para poder ganar, dado que el colectivo no existe.

7- Instantáneo

Suele pasar en Chile que llega un refuerzo y hay que esperarlo a que se adapte unas semanas… o incluso más de un mes. Con Vidal nada de eso. Ya volvió a entrenar tras dejar atrás su lesión y de inmediato sería opción para Jorge Almirón. Es la diferencia que marcan los grandes jugadores con el resto.

8- Contagio

Hoy se critica mucho que los jóvenes futbolistas quieren todo rápido, que no corren en relación con la edad que tienen y que les falta “hambre” en la cancha. Ante ello qué mejor que llegue Vidal con 36 años para contagiarlos con su ejemplo. Un tipo que alcanzó el éxito a punta de esfuerzo, que correrá más que varios y lo que los obligará a “despertar” rápido.

9- Afectos

Si hay algo que Vidal no ha podido disfrutar constantemente dada su exitosa carrera son sus seres queridos. Todo dependía de algún viaje a Chile o que sus cercanos lo visitaran en la ciudad donde jugara. Estar en Colo Colo le permitiría volver a estar cerca de todos ellos, lo que suma mucho. Volver a Macul no se trata sólo de volver a dónde creciste, sino también de volver a disfrutar a las personas con quiénes creciste.

10- Gol

Estamos hablando del volante más goleador en la historia de la Roja. Si algo le faltó al cacique en 2023 fue gol, sobre todo en la Copa Libertadores. Por lo mismo que llegue Vidal te da un plus, porque no es sólo un gran jugador que formará parte del mediocampo, sino alguien que se hace presente en el área rival.