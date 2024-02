¿Tiene que jugar un Sub 21 en la Supercopa? Qué pasa con la regla entre Colo Colo y Huachipato

El encuentro que abrirá la temporada de fútbol chileno será el que animen Colo Colo y Huachipato. Ambos disputan la Supercopa, donde solo uno dará la vuelta olímpica. Al ser un duelo especial, existen dudas sobre si es válida la regla de los minutos Sub 21 en este partido.

Los Albos tienen un 2024 lleno de grandes desafíos, para el cual además dieron uno de los grandes golpes al mercado y consiguieron el regreso de Arturo Vidal. De la mano del King, quieren volver a gritar campeón a nivel local y ser protagonistas a nivel internacional. Los Acereros fueron el mejor equipo de la temporada anterior, por lo cual la vara es altísima para lo que puedan hacer esta campaña.

¿Tiene que jugar un Sub 21 en la Supercopa entre Colo Colo y Huachipato?

De acuerdo a las bases de este encuentro, no es necesaria la inclusión de un futbolista Sub 21. Esto marca una diferencia con lo que sucede en el Campeonato Nacional, donde un jugador de la edad mencionada debe sumar al menos la mitad de los minutos del equipo. En la Supercopa habría sido al menos 45 minutos, pero finalmente esta normativa no aplicará en el partido.

De esta manera, tanto Jorge Almirón como Javier Sanguinetti no tendrán limitaciones a la hora de realizar sus formaciones titulares para la disputa del primer título del 2024.

Vidal va por otra vuelta

El duelo entre Colo Colo y Huachipato, además de abrir el 2024 del fútbol chileno, también marcará el retorno oficial de Arturo Vidal a los Albos. El King deja atrás casi 17 años en el extranjero para ponerse la camiseta de sus amores.

Vidal es el jugador más ganador en la historia de Chile, con 25 títulos en su vitrina personal. Ante los Acereros tendrá la oportunidad de seguir agrandando su leyenda y volver a Colo Colo en sintonía con lo que ha sido su carrera: dando otra vuelta olímpica. El partido es este domingo 11 de febrero a las 19:00 horas.