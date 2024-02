Arturo Vidal está de regreso en Colo Colo y está a las órdenes del entrenador Jorge Almirón para pelear la Copa Libertadores y el Campeonato Nacional 2024. Uno que está feliz con la vuelta del King es el ídolo del Cacique, Esteban Paredes.

En conversación con Media Punta, el ex delantero de Colo Colo tuvo elogios para Vidal dándole adamás la venia y plena confianza al volante para encabezar la campaña del Cacique esta temporada.

“Acá somos chaqueteros y lo criticamos. Arturo fue campeón de América, campeón en todos lados donde jugó. Tenemos que quererlo. La presentación salió en todo el mundo. Los colocolinos y la gente que le gusta el fútbol tenemos que disfrutarlo”, dijo Paredes.

Respecto a las dudas por su condición física y la reciente lesión en su rodilla, Paredes no tiene dudas en que Vidal hará todo y más por ser el mayor aporte a Colo Colo.

Plena confianza y anécdota

“Hablo siempre con él. Tiene las ganas, sabemos que es un líder. Lo he visto entrenar, jugar y no tiene nada con la rodilla. Yo estuve en el Mundial del 2014, éramos compañeros de habitación. No sabes lo que sufría, y cómo se infiltraba para jugar por Chile”.

Incluso, el goleador histórico del fútbol chileno contó una anécdota del King, con el que pudo compartir en Colo Colo cuando el Rey Arturo aún estaba en el extranjero, pero se dejaba caer de visita en el estadio Monumental.

“Termina el entrenamiento y Arturo se va con el preparador físico, con Pavez y el Torta Opaz, para hacer pasadas. Se da vuelta y dice ‘muchachos, vamos’. Se lo dijo a todos y todos fueron a hacer pasadas. Es un líder positivo y está muy feliz acá en Chile porque él quería volver. Eso le da un mensaje a los más jóvenes”, sentencia Visogol.

Cabe recordar que Paredes y Vidal no fueron compañeros en Colo Colo, pero ambos forjaron una cercana amistad alba en la selección chilena.

