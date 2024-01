Con la llegada de Jorge Almirón a Colo Colo, el próximo paso que deben dar los dirigentes es contratar refuerzos. La idea es que lleguen al menos cuatro jugadores al Monumental y el nombre de Arturo Vidal es uno de los que se están manejando.

Según señalaron en DirecTV, en las negociaciones que tuvo el club con el entrenador argentino el tema del King se conversó y hay interés para que pueda llegar al Monumental esta temporada.

“Parte de esta negociación con Almirón se conversó el tema con Arturo Vida y se va a intentar”, señaló el periodista Rodrigo López, dando a entender que el ex DT de Boca aprueba que el ex Barcelona refuerce a Colo Colo.

Agregó que en los próximos días “la idea es poder conversar con él si le interesa llegar a los puntos económicos en común”, sellando de esta manera un retorno tras 17 años.

El deseo de Vidal y Colo Colo

Hace rato que Arturo Vidal está coqueteando con Colo Colo. En sus transmisiones de Twitch manifiesta abiertamente su deseo de estar en el equipo donde se formó, pero no encuentra cercanía por parte de la dirigencia.

“Ganar la Libertadores con Colo Colo” es la frase que más repite. Aunque le duele que no haya un interés constante: “Yo no voy si no me quieren, no depende de mí”.

Lo cierto es que en los próximos días pueden acercarse las posturas para que el King sea parte de la pretemporada que los albos tendrán en Uruguay desde la próxima semana, país donde jugarán tres amistosos desde el 16 de enero.

¿Cómo va la recuperación de Vidal?

Arturo Vidal fue operado en septiembre del 2023 de su rodilla derecha debido a una lesión meniscal. Actualmente está entrenando de manera personal y su preparador físico, Juan Ramírez, manifestó que “en enero no debe tener problemas para jugar”.

De esta manera, y en caso de recalar en Colo Colo, es posible que sume minutos en los amistosos que jugará el Cacique y en febrero pueda tener su reestreno oficial con los albos.