Luego de una extensísima búsqueda, por fin Colo Colo tiene nuevo entrenador. Se trata del argentino Jorge Almirón, quien en las últimas horas llegó a un acuerdo con la dirigencia de Blanco y Negro, transformándose así en el reemplazante de Gustavo Quinteros en la banca alba.

El ex DT de Boca Juniors llegará con bastante trabajo por delante en Colo Colo, partiendo por el armado del plantel 2024. Al Cacique todavía no ha arribado ningún refuerzo, algo que tiene preocupada a la siempre exigente hinchada alba. Además, no hay que olvidar las posibles partidas.

Uno que está preocupados justamente de esto último es Claudio Borghi, quien en su calidad de comentarista en TNT Sports advirtió a Almirón de las tres joyas albas que pueden salir del club.

“Yo si fuera Almirón pensaría en lo siguiente. Colo Colo tiene cuatro jugadores muy vendibles, tres preocupantes, a su falta. Para mí el que se va a ir más rápido es Alan (Saldivia). Ese hueón… para mí, se va a ir rápido”, afirmó el Bichi.

En ese sentido, el tetracampeón con los albos agregó que “otro es Damián Pizarro. Damián Pizarro la única ventaja que puede tener es que lo compren y lo dejen. Es una ventaja”.

“Otro es el otro Pizarro. A mí lo de Vicente Pizarro, lo que me preocupa es su físico, porque un mediocampista con esa altura se le hace complejo”, concluyó Borghi.

¿Almirón llega con ex dirigidos?

Almirón no sería el único ex Boca Juniors en llegar al Cacique por estos días. Según consignó TyC Sports, el entrenador encargó dos jugadores trasandinos a la dirigencia alba. Se trata de Aaron Anselmino y Jabes Saralegui, viejos conocidos de su paso por el Xeneize.

Ambos futbolistas ocuparon un rol secundario en el Boca 2023. Anselmino es defensa central y fue el relevo de Marcos Rojo (apenas jugó cinco partidos en el año), mientras que Saralegui es un volante creativo que destaca por su faceta goleadora (cuatro duelos en el 2023).

¿Cuándo comienza la pretemporada de Colo Colo?

Colo Colo volverá a los entrenamientos el próximo lunes 8 de enero, es decir, en cuatro días más. Tras algunas de jornadas de trabajo en el Estadio Monumental, el plantel albo viajará el jueves 11 de enero a Montevideo, Uruguay, para su pretemporada. Allá estarán hasta el martes 23 del mismo mes.

