Colo Colo sale a pelear su última oportunidad para seguir con vida en la Copa Libertadores. Este jueves el Cacique recibe a Deportivo Pereira obligado a ganar para avanzar a octavos de final, en un partido para el que tiene una gran duda en defensa: Ramiro González o Erick Wiemberg.

Ambos pelean por una camiseta de titular en un duelo clave, pero todo apunta a que el segundo la tendrá. Así por lo menos lo dejó claro Gustavo Quinteros, quien aclaró el panorama de la defensa este miércoles.

Quinteros opta por Wiemberg y califica partido con Pereira como uno de los más importantes del año

En conferencia de prensa, Gustavo Quinteros adelantó el duelo de Colo Colo con Pereira y aseguró que “es un partido donde podemos cumplir un objetivo muy importante, que lo pensamos, nos ilusionamos con lograrlo. Si ganamos el partido y pasamos de fase sería cumplir uno de los objetivos importantes de año”.

De hecho, el técnico cree que el Cacique llega mucho mejor que el año pasado. “Hoy estamos más fuertes. Todos los partidos de copa jugamos con cinco o seis jugadores de 20 años. No es normal. Si bien es importante y positivo, hoy tenemos jugadores recuperados para este partido, con experiencia. Veo más posible”.

Tras ello, Gustavo Quinteros confirmó las dudas entre Erick Wiemberg y Ramiro González para la defensa de Colo Colo. “Esto lo hablé con los jugadores y uno a veces tiene en cuenta distintas características que le puede dar al equipo. Hoy quizás entreno más con Wiemberg en ese puesto porque hemos pasado mucho de línea de 3 a 4 y Erick lo hace bien tanto de central como lateral. Eso puede ser en estos momentos que cambiamos sistema de juego y puede jugarle a favor”.

“Ramiro, cada vez que jugó, cumplió. Tiene buen juego aéreo, marca bien. Es otra de las situaciones que digo que si juega uno o el otro no hay diferencias, pero sí distintas características. Sin hacer cambios puedo usar una línea de 4 y si juega Ramiro no, porque obliga a que sea lateral o Falcón al otro lado, lo que no es compatible. Hoy utilizamos estas variantes y esto puede darle posibilidades a uno de iniciar por encima del otro, pero no es porque sea mejor o porque uno se equivocó”, añadió.

Finalmente el técnico hizo un llamado al plantel de Colo Colo. “Venimos en equipo trabajando un sistema al que no estaba acostumbrado, trabajado poco, pero me di cuenta que había que hacerlo para darle solidez al equipo en defensa y lo conseguimos. Ahora espero que lo que pasó con Cali en el primer tiempo no se vuelva a cometer, que defendamos como en partidos anteriores y tengamos la posibilidad de mantener lo que el equipo hizo contra Cali, que con tres o cuatro generó situaciones de gol y convertir”.

No te pierdas el vibrante desenlace de la fase de grupos de Copa Libertadores/Sudamericana a través de Star+.

El partido entre Colo Colo y Deportivo Pereira podrás verlo a través de la señal de Chilevisión.