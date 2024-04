Uno de los volantes de contención que entró en el corazón de los hinchas de Colo Colo es Rodrigo Meléndez, porque pese a ser formado en Cobreloa, se identificó con los albos.

El Kalule fue parte del histórico proceso de Claudio Borghi en el Monumental, y le tocó jugar muchos Superclásicos, pero uno de los que más recuerdan en Macul es el de 2009.

En dicha temporada Universidad de Chile tenía como gran figura a Walter Montillo, quien era el líder futbolísticos de los azules y al mediocampista de corte le tocó marcarlo.

La patada de Meléndez a Montillo

En dicho clásico se produjo una jugada que aún se recuerda, porque Meléndez le hizo una dura entrada a Montillo, y el Kalule ahora hace un mea culpa por la violenta pegada que le pegó al azul.

“Yo creo que fue una de las patadas con más vehemencia que pegué y no me echaron. No era de pegar muy fuerte, sí hacía mucho foul táctico, pero no era mal intencionado. Y en esa jugada creo que me excedí un poquito“, dijo el popular Kalule en el programa Mediapunta.

Luego, recordó la imagen que se viralizó de ese momento: “lo tuve que increpar un poquito porque me parece que venía (Pablo) Pozo con tarjeta, lo más probable es que era amarilla. Yo le alcanzo a pegar a la pelota, tengo que ser honesto, y después la pierna de atrás viene con un poquito de vehemencia”.

Actualmente Rodrigo Meléndez es entrenador, siendo Iberia su último club en la Segunda División.

