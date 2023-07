Quinteros se abre a la salida de Matías Moya: "Si llega a darse una opción, no sería mala idea"

Matías Moya es uno de los refuerzos que llegó a principios de año a Colo Colo, buscando ganarse un puesto de titular. Sin embargo, no ha logrado ganar terreno en el equipo y en la actualidad casi no juega, incluso quedándose afuera de convocatorias en las últimas semanas.

Por lo mismo, en Colo Colo generó interés la oferta que llegó desde el fútbol griego. El Volos FC quiere conseguir el préstamo del ex Ñublense, pero Gustavo Quinteros no quiere que el equipo se siga debilitando en cuanto a alternativas para el segundo semestre.

Por lo mismo, sorprendió que este jueves, en conferencia de prensa, el DT de Colo Colo se mostrara abierto a la posibilidad de que Moya deje el Cacique y parta a jugar al fútbol europeo. Quinteros valoró el trabajo realizado por el atacante pese a no jugar casi nunca.

“Lo hablé con él y me da angustia, porque es un buen jugador, muy profesional. Intenta todo el tiempo estar al 100 por ciento. Empezó jugando tres o cuatro partidos, en un comienzo que no fue bueno para nosotros. Ahí no pudo demostrar y después tuvo lesiones que lo alejaron”, reflexionó.

“Empezó a jugar Palacios, Jordhy, Bolados y le costó un poco entrar en el equipo. Si le llega a salir una opción donde crea que pueda jugar y revalidar sus condiciones no sería mala idea. Hoy está mejor, entrenando bien, pero no está teniendo demasiadas posibilidades de jugar”, evaluó.

Vale recordar que Moya tiene todavía tiempo para poder partir, ya que el mercado de pases en Europa finaliza recién el 31 de agosto.

Moya solo ha jugado seis partidos en lo que va de temporada, cuatro de ellas como titular. No ha anotado goles y la última vez que pisó una cancha fue el 9 de mayo, en el triunfo por 2-1 de Colo Colo sobre Audax Italiano, jugando solo 10 minutos.