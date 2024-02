Colo Colo ha tenido dificultades para encontrar refuerzos en el actual mercado de pases. Para colmo de males, podría sumar un nuevo problema ya que Carlos Palacios podría dejar el club. Boca Juniors aparece en el horizonte de la Joya, lo que deja a los Albos pensando en alternativas.

Palacios arribó en 2023 al Estadio Monumental tras no tener éxito en Brasil. Sin embargo, en el fútbol chileno nuevamente mostró su talento, el cual le valió brillar en su inicio con Unión Española. La buena temporada del atacante llamó la atención al otro lado de la Cordillera de los Andes, donde el mismísimo Juan Román Riquelme está empujando por su fichaje.

¿Quién reemplaza a Carlos Palacios en Colo Colo del plantel actual?

La Joya es un jugador que se mueve por todo el frente de ataque, por lo cual puede actuar como extremo, así como enlace detrás del “9”. Marcos Bolados, Cristián Zavala, Alexander Oroz, Matías Moya y Pablo Parra son algunos que pueden cumplir la función del formado en Unión Española.

Viniendo desde más atrás, Leonardo Gil ocupaba la posición de Palacios en algunos encuentros cuando no estuvo en la temporada 2023. Incluso, Arturo Vidal podría ubicarse detrás de los atacantes, tal como lo hacía en La Roja hace algunos años. Todo dependerá de idea futbolística de Jorge Almirón.

Se puede cerrar hoy

Desde Argentina informan que la operación está bien encaminada y que incluso, el Xeneize podría cerrar el contrato de Carlos Palacios este miércoles 7 de febrero: “Boca está dispuesto a poner entre cuatro y cinco millones de dólares. Es lo que sale. Es el jugador apuntado”, indicaron en CNN Radio.

En el Monumental no se resignan a su partida y el propio Arturo Vidal señaló que el jugador no partirá. “Yo creo que no se va a ir, así que tranquilos“, indicó el King en una transmisión por Twitch. Las siguientes horas serán claves para saber el destino de la Joya.