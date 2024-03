La Copa Libertadores vive la semana definitiva para conocer a todos los clubes clasificados a la zona de grupos. Colo Colo y Palestino buscarán su lugar entre los mejores equipos de América, para lo cual disputan la fase 3. Conoce cómo es el desempate en caso de que haya igualdad en esta ronda.

Tanto los Albos como el Tino-Tino comenzaron sus series en condición de visita en Paraguay. Los dirigidos por Jorge Almirón rescataron una igualdad 1-1 ante Sportivo Trinidense, ahora tienen la presión de sellar la clasificación en el Estadio Monumental. El plantel de Pablo “Vitamina” Sánchez por su parte, ganó por 2-0 en la ida ante Nacional, por lo que tiene grandes opciones de avanzar.

¿Qué pasa si hay empate en Copa Libertadores?

Desde hace un par de años que ya no corre el gol de visita en esta competición, por lo que este elemento ya no define quien clasifica o no. En caso de que haya igualdad en el marcador global tras los 180 minutos, el que avanza se definirá desde el punto penal. No hay tiempo extra.

¿Cuándo juega Colo Colo y Palestino?

El Tino-Tino recibe a Nacional de Paraguay este martes 12 de marzo a las 21:30 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua, mientras Colo Colo hará lo propio ante Trinidense el miércoles 13 a las 21:30 horas, en el Estadio Monumental.

El todo o nada

Los dos equipos chilenos quedaron bien parados a la hora de enfrentar la revancha de esta fase 3. El entrar a la zona de grupos de la Copa Libertadores significa recibir un premio económico de 3 millones de dólares, cifra muy importante para las finanzas de los clubes.

Si Colo Colo o Palestino no pueden avanzar de ronda, ya tienen asegurado jugar la fase de grupos de la Copa Sudamericana, aunque no quieren pensar en ese escenario. El fútbol chileno ya tiene como representantes en el torneo de clubes más importante de América a Huachipato y Cobresal.