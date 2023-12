Colo Colo afronta un proceso clave, pues debe encontrar el reemplazante de Gustavo Quinteros. Además, en la directiva de Blanco y Negro ya asomó una idea para impedir salidas como las de Gabriel Suazo y su tocayo Costa. Los dos dejaron el club como agentes libres.

El lateral izquierdo se enroló en el Toulouse de la Ligue 1 de Francia, mientras que Basilio fichó por Alianza Lima de Perú. Al cabo de esta temporada, también hubo futbolistas que salieron en libertad de acción. Pero ninguno de ellos aparecía como titular indiscutido.

Agustín Bouzat, Matías de los Santos y Fabián Castillo le dijeron adiós al Cacique. Y el presidente del CSD Colo Colo, Matías Camacho, sugirió una idea para evitar que algunos futbolistas estelares salgan del club por cero pesos. “No estoy en posición de hablar por Blanco y Negro. Tenemos el objetivo claro de anteponer los intereses de Colo Colo por sobre todo”, expresó el abogado en un diálogo con DaleAlbo.

“Hay que fijar un deadline“, dijo. Inmediatamente precisó a qué se refería. “Poner un plazo que si el jugador no ha tomado una decisión respecto de si renueva o no, el jugador deja de ser citado”, manifestó Camacho. Algo muy similar a lo que le ocurrió a Bastián Roco en Huachipato, pues dejó de contar en el club. Aunque por no firmar por Fernando Felicevich, según denunció su padre, Sebastián. Eso sí, en el club acerero sostienen que eso fue por estar detrás del nivel de Nicolás Ramírez, Benjamín Gazzolo, Renzo Malanca y Maximiliano Gutiérrez.

Y recordó los casos de Costa y Suazo para proseguir. “Si un jugador dice ‘yo me voy a fin de año’, pon el ejemplo que quieras, el mismo Gabriel Costa y Gabriel Suazo, que se va a Europa, se consolidó en Colo Colo, se convirtió en el mejor lateral izquierdo de Chile y ha tenido una carrera exitosísima. Quién habría querido cortarle las alas a Gabriel Suazo Va a Francia con una temporada exitosísima. No se trata de eso”, aseveró Matías Camacho.

“Pero no puedes llegar a diciembre sin saber si un jugador va a renovar o no. Eso no puede ser”. El presidente del CSD Colo Colo recibió una respuesta y posterior pregunta que lo hizo recular en su postura inicial. “¿Eso no cruza, no sé si es la palabra correcta, lo legal o las potestades del técnico?”, le retrucó Edson Figueroa.

El periodista profundizó en la consulta. “Si el jugador tiene contrato hasta el 31 de diciembre es parte del club hasta el 31 de diciembre. Si es titular y está peleando el título, ¿qué decisión va a tomar el entrenador? Incluirlo en cancha. Es patrimonio del club hasta esa fecha. ¿Es una decisión aterrizada? Tengo mis dudas respecto a lo que planteas”, añadió Figueroa.

“Es para buscar responsabilidad. Si no, se termina estirando el elástico, tal como pasó el año pasado. Los jugadores no tomaron una definición a tiempo. O no la comunicaron. O el club no se hizo cargo a tiempo, podemos verla desde la perspectiva que queramos. Pero llegamos a esta misma fecha y no se sabe si un jugador firmará o no, no puede ocurrir. Si un jugador dice me voy en septiembre, octubre o noviembre, ningún problema. Ese jugador se sigue contando con él. No estoy diciendo, Edson, que no se cuente con él. Para nada”, aclaró Camacho.

Y prosiguió. “Si se va, perfecto, tenemos la decisión y nos ponemos en la tarea de buscar un reemplazo. El tema es la indefinición. No decir me quedo o me voy. Y esa definición no puede llegar hasta el 31 de diciembre”, sentenció Matías Camacho.

