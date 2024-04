Carlitos no figura entre los citados para este lunes y es duda para el partido frente la UC.

¿Por qué no juega Carlos Palacios en el partido de Colo Colo con Cobreloa hoy?

Colo Colo necesita recuperar terreno en el Campeonato Nacional, y su duelo frente a Cobreloa se perfila como el escenario ideal. Sin embargo, lo hace sin uno de sus pilares en la oncena titular, ya que Carlos Palacios está completamente descartado.

El Cacique recibe a Loínos este lunes a partir de las 20:30 horas en el Monumental para cerrar la octava fecha y, en la previa, Redgol repasa las razones que dejan a la Joya fuera del equipo de Jorge Almirón.

Según consignó DaleAlbo, Carlos Palacios no juega frente a Cobreloa por una lesión en la muñeca. Un golpe en el partido frente a Fluminense hizo que la Joya no participara de las últimas prácticas antes del crucial duelo ante los Loínos, por lo que no figura entre los citados por el estratega argentino.

Así todo, Palacios no solo queda fuera del partido de este lunes, sino que además es duda para enfrentar a Universidad Católica el próximo sábado.

Además de esta dolencia, con todo y el tema de la rotación, este ya es el cuarto partido que Colo Colo no contará con Carlos Palacios. Una baja sensible, ya que, la Joya se alza como el goleador de los Albos con dos goles en su cosecha.

¿Dónde ver el partido de Colo Colo vs. Cobreloa?

El partido de Colo Colo vs. Cobreloa será transmitido en TV por la señal de TNT SPORTS Premium, en los siguientes canales, según tu operador de cable:

TNT SPORTS Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

TU VES: 504 (SD) – HD NO DISPONIBLE

ZAPPING: 99 (HD)

Además, si buscas un link para ver en vivo este duelo de la octava fecha del Campeonato Nacional por streaming, te contamos que podrás hacerlo a través de las pantallas de la app Estadio TNT Sports.