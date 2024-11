Luego de confirmarse las salidas de los defensores Emiliano Amor y Ramiro González, un nombre que apareció en carpeta para firmar con Colo Colo para el 2025 es el de Iván Román, joven central de Palestino.

Con tan sólo 18 años, el canterano tetracolor se ganó su lugar como titular durante la temporada 2024, sin la obligación de sumar minutos por la regla Sub 21, lo que le valió al Cacique para posar sus ojos en el seleccionado juvenil.

Incluso, la pasada semana se reveló que Colo Colo está dispuesto a negociar con Palestino para adquirir un porcentaje importante de su carta, la cual está tasada en US$1.5 millones de dólares. Ante este panorama, en La Cisterna tienen clara su postura.

¿Qué dice Palestino del interés de Colo Colo por Iván Román?

Quien entregó detalles al respecto fue el periodista Josué Laval, en el programa de YouTube Balong Radio, donde señaló que “a mi no me han asegurado si es cierto o no el interés por él”, pero entrega un detalle que deben considerar en Macul.

“Desde Palestino sí me han asegurado que el ideal es que Iván Román se vaya al extranjero y que es una posibilidad en este mercado de pases”, agregó el ex jefe de prensa del cuadro árabe respecto de la intención de Colo Colo por llevarlo.

Iván Román, revelación de Palestino en la órbita de Colo Colo (Photosport)

Los números del “charrúa” durante 2024

Si bien su estreno oficial se dio el año anterior, fue en esta temporada donde Iván Román se ganó la titularidad con los tetracolores, a nivel local e internacional. En total disputó 39 encuentros, con 3.125 minutos en cancha, donde firmó tres goles y dos asistencias.