No convence: adelantan que Darío Lezcano sigue cortado y no estará ante Deportivo Cali

Colo Colo vuelve a las canchas este domingo. Preparándose para sus desafíos de Copa Chile y Copa Libertadores, el Cacique sumará ritmo en un amistoso internacional ante Deportivo Cali, rival colombiano que le servirá como prueba antes del definitorio partido con Deportivo Pereira.

El técnico Gustavo Quinteros ya sabe que no contará con Brayan Cortés y Marcos Bolados, convocados por Eduardo Berizzo en la selección chilena. Además, tendrá otra baja, aunque no obligada: la de Darío Lezcano, quien no será considerado entre los citados para el domingo.

De acuerdo al periodista Rodrigo López de D Sports, Lezcano, Bruno Gutiérrez y Emiliano Amor no estarán entre la lista de convocados de Quinteros. En el caso de los zagueros, las razones son claras: Gutiérrez salió lesionado ante Boca, mientras que Amor sigue recuperándose.

No es así el caso del delantero paraguayo, que parecía haber superado sus molestias físicas y trabajaba de manera normal con el plantel. “Lezcano lleva un mes entrenando de muy buena forma”, ilustraba el capitán de los albos, Esteban Pavez, hace unos días.

Con la ausencia de Bolados, al ex Juárez se la abría la posibilidad de ser opción en la delantera, pero todo indica que sigue sin convencer a Quinteros. Con su ausencia ante Deportivo Cali, el paraguayo sumará tres partidos al hilo sin ser considerado en el Cacique.

Antes, Quinteros no lo consideró para el partido ante Curicó Unido en el Campeonato Nacional y tampoco para los duelos ante Monagas y Boca en Copa Libertadores. Sin convencer aún en el cuadro albo, queda ver si continuará de cara al segundo semestre.

El partido entre Colo Colo y Deportivo Cali podrás seguirlo a través de Star+.