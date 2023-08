Colo Colo eliminó a Universidad Católica en Copa Chile y todo es alegría en el Monumental. Daniel Morón, gerente deportivo de los Albos, habló de distintos aspectos, como el presente de Fernando de Paul y Brayan Cortés.

Durante el segundo semestre, Gustavo Quinteros decidió que los arqueros de Colo Colo vayan rotando en la titularidad. Pese a las dudas sobre la medida, por ahora le ha salido bastante bien al entrenador, ya que al equipo se le están dando los resultados y ambos metas han demostrado un buen nivel.

Daniel Morón, que algo sabe sobre el puesto, se mostró feliz por el rendimiento de ambos. En días anteriores se habló mucho de una oferta que había recibido Tuto desde Vélez Sarsfield, pero el directivo confirmó que ni de Paul ni Cortés se moverán del Estadio Monumental al menos, hasta fin de año.

“Por Fernando llegó una propuesta y fue rechazada. Tenemos los dos mejores arqueros de Chile, no tengo dudas y no es momento de que pueda salir uno de ellos”, avisó Morón.

Ambos arqueros jugaron ante la UC

El campeón de Copa Libertadores explicó que deben asegurar la continuidad de ambos, para no quedar cortes en una posición que es fundamental. “Más aun saliendo uno de ellos con el mercado abierto y con cláusula de salida, es un riesgo innecesario para la institución. Se puede correr si es una propuesta que no se puede decir que no y ese no es el caso”, argumentó.

En la serie de Copa Chile ante Católica, Fernando de Paul jugó el partido de ida y Brayan Cortés el de vuelta. En ambos encuentros, el arco de Colo Colo quedó en cero.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El siguiente desafío de los Albos será en el Campeonato Nacional, donde el domingo 27 de agosto a las 12:30 horas enfrentarán a Magallanes en condición de visita.