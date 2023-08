Colo Colo rescató un punto de su viaje a Coquimbo. En el Francisco Sánchez Rumoroso se vivió un partido de alta tensión y cada pelota se disputó con ahínco.

En uno de esos balones disputados es que Maximiliano Falcón sintió un dolor que lo acompañó durante todo el partido y por el que finalmente tuvo que ser reemplazado. “Me doblé en el primer tiempo el pie, no fue el tobillo, fue como la parte de adelante y en el segundo tiempo cuando Holgado me toca de atrás, me hace falta y le pego al piso. Ahí me terminó de mover mucho el pie”, clarificó el Peluca cuando fue consultado por su salida antes de tiempo.

Maxi Falcón fue responsable, ya que pidió el cambio pensando en los partidos que se asoman en el horizonte albo. “No podía correr y cuando intentaba hacer velocidad máxima como que no me dejaba. Por eso preferí salir, ya que vienen más partidos y creo que me voy a recuperar bastante rápido. Tengo que esperar no más al miércoles para ver qué sale”, ratificó el uruguayo.

¿Qué es lo que viene para Colo Colo? Pues nada menos que dos interesantes duelos ante Universidad Católica por la final regional de Copa Chile. “Hay que tratar de ganar la ida y, después, la vuelta en el Monumental, y hacer las cosas bien”, señaló al respecto Falcón, quien además se refirió a la pelea en el torneo nacional.

“Tenemos un partido menos. Además, ellos (Cobresal) nos tienen que ir a enfrentar al Monumental. El fútbol es fútbol, lo que pasó hoy es una clara muestra. Si no haces goles, después te complican jugando bien o mal”, filosofó el Peluca, quien espera estar en buena forma para los duelos próximos ante la UC.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Tras el empate 2-2 de Colo Colo contra Coquimbo Unido, el Cacique enfrentará este miércoles 16 y domingo 20 de agosto a Universidad Católica. El clásico será de ida y vuelta por la final regional de la Zona Centro Norte de Copa Chile.

¿Cuándo jugará Colo Colo su partido pendiente?

El duelo pendiente de Colo Colo es ante Deportes Copiapó y se jugará el jueves 14 de septiembre, a las 19.00 horas, en el Estadio Monumental.