Colo Colo va con todo a la caza del liderato de la U en el Campeonato Nacional 2024. El Cacique venció en la agonía y por la cuenta mínima a Universidad Católica, quedando a sólo cuatro puntos del Romántico Viajero en la cima de la tabla de posiciones.

Uno de los hombres que fue clave es Maximiliano Falcón. El Peluca volvió a la titularidad y se transformó en un muro en el fondo albo para evitar los goles de la UC. Y para celebrar la victoria, el zaguero se inspiró en una frase de Matías Zaldivia.

Días atrás el defensor de la U aseguró que no había ningún elenco como ellos en nuestro país. “A nivel futbolístico, es muy bueno. Estamos haciendo un año que, hasta acá, somos el mejor equipo de Chile. Falta todavía mucho torneo, estamos al frente en las dos competiciones y queremos las dos estrellas”, lanzó.

Maximiliano Falcón se inspira en Matías Zaldivia sobre el mejor equipo de Chile

El triunfo de Colo Colo ante la UC le permite estar a nada de quitarle el liderato a la U. Con dos partidos pendientes, el Cacique tiene la chance de derribar al equipo que, según Matías Zaldivia, es el mejor de Chile.

Maximiliano Falcón fue titular y ayudó a Colo Colo a meterle presión a la U en la cima. Foto: Photosport.

De hecho, esa frase fue tomada nada menos que por Maximiliano Falcón, quien tras el partido la repitió en lo que, para muchos, fue un claro palo a su colega azul. “A mí me gusta picantear los partidos, hay gente que se lo toma mal, pero lo importante es que ganamos”, comenzó señalando.

“Había caído la U y son tres puntos importantes para nosotros porque, si no ganábamos, no servía de nada. Nos acercamos tres puntos más, tenemos partidos menos así que el domingo hay que ganar sí o sí o no servirá de nada”, añadió.

En esa misma línea, Maximiliano Falcón destacó a la UC. “Sometimos a un rival que va tercero y ha hecho las cosas bien en el año o no estaría ahí. Lo más peligroso que tuvieron fueron pelotazos y alguna pelota quieta, pero controlamos el partido, estuvimos siempre en su lado de la cancha. Es gratificante, disfrutarlo de atrás es lindo pero hay que tener cuidado porque somos el pilar para que no nos hagan daño”.

Pero fue en medio de eso que el zaguero se inspiró en Matías Zaldivia y repitió su declaración para definir al Eterno Campeón. “Somos el equipo menos vencido y, creo, que en general somos el mejor equipo de Chile” sentenció.

Maximiliano Falcón buscará seguir ayudando a Colo Colo para quitarle el liderato a la U y así estar más cerca del título. El Cacique aspira a dar el gran golpe en una tarea que no será sencilla y un cierre de temporada que, después de años, lo animarán los dos elencos más importantes del país.

¿Podrá Colo Colo quitarle el liderato a la U? ¿Podrá Colo Colo quitarle el liderato a la U? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuál es el próximo partido de Colo Colo?

Colo Colo intentará acortar la distancia con Universidad de Chile en la próxima fecha del Campeonato Nacional. El Cacique recibe a Audax Italiano el próximo domingo 6 de octubre a partir de las 20:00 horas.

¿Cómo está la tabla de posiciones del Campeonato Nacional?

Así está la lucha en la tabla de posiciones entre la U y Colo Colo: