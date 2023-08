La banda uruguaya Los Fatales vuelve a Chile después de presentarse en suelo nacional desde el 2002, tocando el 17 de agosto en Club Chocolate y el 18 de agosto en Trotamundos Terraza.

Los responsables de hitazos como “Compadre Compadre”, “Bicho Bicho”, “Pizza Muzarella”, “Pimpollo” y “Devuélveme a mi chica” son esperados por varios fanáticos, siendo Maximiliano Falcón uno de ellos.

El Peluca tuvo a Fabián Delgado y compañía nada más ni nada menos que tocando en su matrimonio en diciembre del 2022, cumpliendo así el sueño de su esposa, Florencia Pouso.

El defensor de Colo Colo declaró que “cuando organizamos la fiesta con mi señora, era uno de sus sueños de chica, porque que los conocía en el colegio al que ella iba. Tocaba siempre en fiestas de fin de año y además, era llevarlos a un evento tan especial como como fue el casamiento”.

“A mí me pareció genial también porque me gusta mucho, mucho, su música. En Uruguay se escuchan mucho, son muy conocidos allá y la verdad es que la gente los quiere mucho. Y, no solamente a mi casamiento, sino que al de varios colegas también han ido y la verdad que le mete una emoción muy linda. La verdad que toda la gente acompaña y creo que eso es lo más lindo”, agregó.

Maximiliano Falcón irá a verlos

En ese sentido, el Peluca sostuvo que pudieron cantar con la banda, declarando que “él nos invitó, tuvo la cordialidad de llamarnos y mientras él cantaba, nosotros estar al lado bailando. Yo creo que también esos detalles son muy importantes, porque más allá de querer divertir a la gente también fue algo especial para nosotros”.

Por último, el defensor uruguayo no ocultó sus ganas de ir a verlos tocar en unas jornadas más, declarando que “ya tenemos reservado el día, todo, esperemos que no haya ningún partido ni nada. También mi señora, cuando nos enteramos que venían y hablamos con ellos, le dijimos ¡vamos a estar ahí! Si tocan más de un día capaz que vamos hasta a los dos días porque como te digo, nos gusta mucho y la idea también es acompañarlos”.

Para ver a Los Fatales el 17 de agosto en Club Chocolate y el 18 de agosto en Trotamundos Terraza debes comprar tus entradas a través del sistema Passline.cl.