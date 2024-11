Mauricio Isla enciende la alarma de Colo Colo con su idea del retiro: "Si el físico no me da..."

Mauricio Isla quedó muy contento por los dos títulos que sumó a su palmarés tras las consagraciones de Colo Colo, pero dejó la inquietud encendida en torno a su retiro. Eso sí, el Huaso tiene clarísimo que el balance de la temporada alba fue positivo.

Al menos así lo dejó saber luego de ganar la Supercopa en esos 13 minutos que restaban del duelo frente a Huachipato. “La idea de los equipos grandes es pelear todo. Aparte de lo que logramos, estamos muy contentos. Hicimos bien una Copa Libertadores, que es muy difícil”, expuso el lateral derecho.

Tiene razón: el Cacique llegó a los cuartos de final del certamen de clubes más importante de América. Se despidió en una llave muy disputada ante River Plate, que luego fue eliminado por Atlético Mineiro en la final. “Los equipos brasileños y argentinos tienen mucha jerarquía. Intentaremos mejorar”, anticipó el marcador de punta que llegó a Pedrero desde Independiente de Avellaneda.

Mauricio Isla en acción contra Antonio Castillo en la Supercopa. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“El entrenador verá qué será lo mejor para luchar por algo muy bonito para nosotros y la hinchada”, aseguró Mauricio Isla. Un mensaje claro para Jorge Almirón, quien ya está en búsqueda de algunos refuerzos para el mercado de pases que se avecina.

Mauricio Isla habla de su retiro: “Trataré de jugar mientras esté feliz”

Un 2025 que perfectamente podría ser el último año de Mauricio Isla como futbolista profesional, pues por primera vez abordó la chance del retiro. Una etapa que cualquier jugador debe pasar. Y que es muy difícil para algunos. Son varios los que pospusieron el retiro para volver a la actividad.

Jorge Almirón y Mauricio Isla festejaron por duplicado esta campaña. (Andres Pina/Photosport).

Como Esteban Paredes, quien está en actividad y disputa la Liguilla de Ascenso con Santiago Morning. De todas maneras, Isla todavía tiene su vínculo vigente con Colo Colo. “Tengo contrato un año más”, aseguró el ex carrilero del Udinese y la Juventus de Italia.

“Trataré de jugar mientras esté feliz y el físico me dé. Si no me da, me voy a retirar feliz. Hice una carrera bonita”, sentenció el Huaso, quien fue bicampeón de América junto a la Roja. Además de esos dos títulos con la selección chilena y los otros dos con Colo Colo, Isla sumó seis con la Vecchia Signora y tres en el Flamengo de Brasil. ¡Qué trayectoria, Huasito!