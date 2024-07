El Maguinho elaboró algunas hipótesis sobre esta dolencia muscular que sacará al argentino durante un par de semanas. ¡Valdivia no duda!

Jorge Valdivia estuvo muy atento a la lectura del parte médico de Javier Correa que emitió Colo Colo. El Cacique confirmó la lesión muscular sufrida por el atacante argentino de 31 años, quien estará casi dos semanas de baja por un inconveniente en el isquiotibial de la pierna derecha.

El Mago estuvo en el panel de comentario de ADN Deportes. Y analizó este percance del Coco Correa. “Es un jugador de mucha personalidad y carácter fuerte. No creo que eso le traiga mayores problemas ni sea algo que pueda repercutir”, introdujo Valdivia en su espacio.

“O quizá tener cierta desconfianza por parte del hincha colocolino hacia él. Lamentablemente son cosas que pasan. Las lesiones no van por la edad. No es por entrenar más o menos”, añadió el Maguinho, quien dejó algunas teorías en torno a esta lesión que afecta al ex Estudiantes de La Plata.

Y prosiguió con su discurso. “Yo creería que las lesiones musculares a un jugador argentino no deberían ocurrirle nunca. Uno entiende que allá es mucho más rápido y hay más intensidad. Llega acá y lamentablemente tiene ese inconveniente. Esperemos que se recupere y no sea nada”, apuntó el otrora enganche del Eterno Campeón.

Jorge Valdivia en alerta por el físico de Javier Correa que tiene en vilo a Colo Colo

El Mago Valdivia sabe que Javier Correa es el gran refuerzo de Colo Colo, tal como declaró Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro. “Vino a ser refuerzo para la Copa Libertadores. Uno esperaría que esté bien para esos partidos, que serán muy importantes para Almirón y el hincha”, expuso el oriundo de Maracaibo, siempre en el panel de Los Tenores de ADN.

“Uno espera que Colo Colo no se caiga en los octavos de final y lo traen para eso. Si no juega, puede generar cierta desconfianza. Pero no a él, está acostumbrado a las presiones. Viene desde Argentina”, afirmó Valdivia. Razón tiene: Correa fue campeón con los Pincharratas. También jugó en Racing Club y Colón de Santa Fe.

Javier Correa se lesionó en un entrenamiento de Colo Colo. (Foto: Comunicaciones Colo Colo).

Por cierto, en el cuerpo médico de Colo Colo tienen la intención de inyectarle plaquetas a Correa para apurar un poco su rehabilitación. “Eso es parte del proceso de recuperación. No es que signifique que el jugador volverá antes. Es para que tenga una mejor cicatrización, para que sea un par de horas más rápido o un día más rápido“, aseguró Valdivia, uno que algo sabe de este tipo de tratamientos.

“No es que jugarás a la semana. Te pueden acelerar un par de días con las plaquetas, pero si tu entrenamiento no es bueno, si el tiempo adecuado para recuperar lo acortas, las plaquetas no te sirvieron de nada. Es parte de un tratamiento para ayudar a una recuperación más rápida. Pero no es absoluto”, sentenció el Maguinho. El tiempo dirá cómo será la etapa de Javier Correa en el estadio Monumental. Por el momento, debe olvidarse de la revancha ante Deportes Santa Cruz.

¿Cuándo juega Colo Colo ante Deportes Santa Cruz la vuelta en la Copa Chile 2024?

La revancha contra los albos está pactada para el sábado 13 de julio desde las 17:30 horas, según el horario de Chile continental. (-4 GMT).

