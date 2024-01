El regreso de Arturo Vidal a Colo Colo está más cerca que nunca y el Rey Arturo puede convertirse en las próximas horas en el primer y flamante fichaje del Cacique para la temporada 2024. En paralelo, Juan Cristóbal Guarello lanzó dardos contra Jorge Valdivia en la labor de comentarista del Mago.

Es que el ex mediocampista de Colo Colo y la selección chilena, ex compañero de Arturo Vidal, llenó con elogios al King y se mostró feliz ante el posible regreso del todoterreno nacional al Cacique. Esto no le gustó a JCG.

“Si está Valdivia comentando a Colo Colo, bueno, tiene seis o siete amigos que quieren volver. Eso es lo que pasa. Como muchos jugadores que comentan y están comentando sobre sus amigos, sobre sus ex dirigidos. Y hay otros que ya están comentando con el mismo representante al lado, que ya eso es hueveo. No es el caso de Valdivia en absoluto”, dijo Guarello en su programa La Hora de King Kong.

El periodista agrega que “Valdivia habla desde la amistad, desde la lealtad, desde su punto de vista. Pero está equivocado. En ese aspecto tiene que decir: ‘¿saben qué? Yo soy amigo de Arturo Vidal, me encantaría verlo de regreso en Colo Colo, pero no soy objetivo’”.

Compromiso emocional de Valdivia con Vidal

“Cuando uno está comprometido emocionalmente con la noticia puedes comentar, pero no puede comentar pretendiendo que se le vea desde un rol de prescindencia u objetividad. Es un problema grave ese, lo siento Jorge Valdivia”, complementó.

Juan Cristóbal Guarello añade que “por eso yo trato de no ser amigo de ningún jugador. De ahí conozco a alguno cuando ya se retiran. Puedo ser amigo de Elías, de Caszely, del Bocón Ormeño; me llevo bien con Pablo Contreras, fui muy amigo de juan Carlos Orellana. Pero gente que ya estaba fuera del circuito”.

El rostro de Radio Agricultura expone que “tengo buena relación con el profe Pellicer, que de su rol de comentarista ya se salió. Me llevaba muy bien con Astego y me llevo muy bien con Pinilla… Saludos Pinilla donde estés… Pero es ahí. Tú no puedes ser amigo del objeto de la noticia. Porque al final terminas haciendo el peor de los pecados del periodismo: relaciones públicas”.

¿Estás de acuerdo con el reclamo de Guarello a Jorge Valdivia? ¿Estás de acuerdo con el reclamo de Guarello a Jorge Valdivia? YA VOTARON 0 PERSONAS

“Ahora, comentarista no es lo mismo que periodista, pero en este caso la voz de Valdivia pesa, aunque en el paladar del hincha de Colo Colo, la última pasada de Valdivia es mala, no quedó buen recuerdo”, sentencia Juan Cristóbal Guarello.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.