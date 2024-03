Cristián Zavala regresó a Colo Colo y hoy disfruta de una dulce revancha luego de ser cortado por Gustavo Quinteros. El extremo volvió al estadio Monumental y, de la mano de Jorge Almirón, ha sido uno de los pilares en el inicio de la temporada 2024.

Sus actuaciones le valieron al Cacique meterse en la fase de grupos de la Copa Libertadores y al jugador un llamado a la selección chilena. Los hinchas están felices con su rendimiento y esperan que lo mantenga, aunque su técnico no se sorprende.

El entrenador albo conversó con los medios de comunicación este viernes y se refirió al momento que vive la Bala. Ahí se desmarcó de cualquier responsabilidad y alabó el nivel que ha mostrado su pupilo en lo que va de campaña.

Jorge Almirón se resta méritos del presente de Cristián Zavala en Colo Colo

El gran momento que vive Cristián Zavala en el fútbol chileno no ha dejado a nadie indiferente. Eso sí, en Colo Colo no se sorprenden de su habilidad y hasta remarcaron que no hubo ni que recuperarlo después de un año afuera.

Jorge Almirón habló en conferencia de prensa y fue consultado por el presente de la Bala. Ahí se desmarcó y le dio todos los méritos, señalando que “lo único que hice fue ponerlo a jugar en su lugar y lo nominaron a la selección”.

El entrenador de Colo Colo no se quedó ahí y valoró que, además de lo que hace dentro, Cristián Zavala marca diferencias también fuera de ella. “Es querido, entrena bien y es muy serio”.

En esa misma línea, Jorge Almirón señaló que el extremo merecía minutos para demostrar sus condiciones. “Necesita partidos, lo ha hecho bien y espero que tenga continuidad por el bien del equipo. Le di la posibilidad de jugar y él se ganó la otra parte”.

Ahora quedará esperar por lo que pase con el extremo en el duelo con Coquimbo Unido. Este fin de semana disputará su último partido antes de sumarse a la selección chilena de Ricardo Gareca, donde espera ganarse una camiseta de titular desde el primer partido.

Cristián Zavala se deja querer en medio de su mejor momento hasta ahora en Colo Colo. Eso sí, todavía queda mucha temporada por delante para ponerse a prueba y demostrar que lo que hoy vive no es una casualidad.

¿Cristián Zavala debe ser titular en la selección chilena? ¿Cristián Zavala debe ser titular en la selección chilena? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los números de Cristián Zavala esta temporada en Colo Colo?

Cristián Zavala ha sido una de las figuras de Colo Colo y acumula un total de ocho partidos oficiales disputados en la temporada 2024. En ellos ha marcado un gol, ha aportado con una asistencia y llega a los 490 minutos dentro del terreno de juego.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Cristián Zavala buscará extender su gran momento en Colo Colo este fin de semana en el Campeonato Nacional. El domingo 17 de marzo desde las 12:00 horas el Cacique visita a Coquimbo Unido en el norte del país.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.