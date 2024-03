En Colo Colo difícilmente se olvidarán del Superclásico. La caída ante Universidad de Chile terminó con una racha de más de 20 años sin saber de derrotas en el estadio Monumental.

Resultado que cae con todo el peso sobre Jorge Almirón, que el pasado 10 de marzo dirigió al equipo del Cacique que dejó escapar el récord ante el archirrival.

Lo que sigue penando al entrenador. Por lo mismo reconoció que tomó nota de la derrota ante la U para no repetir los mismos errores en el duelo con Sportivo Trinidense. Esto porque una nueva caída los dejará en Copa Sudamericana, afectando directamente el bolsillo del club.

“La sensación el equipo no jugó lo que venía jugando. Ante la mínima presión no arriesgamos, no jugamos, hubo mucho error y desconfianza. Jugó mejor con la pelota, llegamos con claridad, los ingresos fueron buenos y llegamos por todos lados. El empate era lo justo, pero es cosa del pasado”, aseguró.

La revancha contra la U

Pero más allá de la vuelta de página que hicieron en el Cacique y que ahora buscan clasificar a la Copa Libertadores, aún existe ese deseo de revancha contra la U.

Lo que reveló el propio Jorge Almirón y en un escenario más que especial. “A la U la encontraremos más adelante, en alguna final y habrá revancha. Nos encontraremos y estaremos mejor preparados para cuando volvamos a enfrentarlos”, sentenció confiado el estratega.