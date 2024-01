Este viernes 5 de enero será un día clave para la carrera del delantero Jordhy Thompson, aunque no será dentro de una cancha de fútbol, pues en el Centro de Justicia de Santiago, el delantero de Colo Colo buscará reducir sus medidas cautelares, que le permitan salir de Chile.

A mediados de diciembre, la Justicia dictaminó que para poder cumplir con ese trámite necesario para continuar su carrera en el Orenburg FC de Rusia, el futbolista debía pagar una fianza de $100 millones de pesos, cifra que el jugador de 19 años se niega a cancelar.

Por ello, y en busca de reducir de manera importante el monto a pagar que le permita obtener el advenimiento para modificar la medida cautelar de arraigo nacional, este viernes desde las 11:00 de la mañana, en el Piso 9 del Centro de Justicia, Thompson deberá presentarse con su abogado, Juan Mendoza.

Según detalla Radio ADN, el objetivo de la defensa del aún futbolista de Colo Colo es, además de bajar la fianza, es modificar la fecha de inicio del permiso para salir del territorio nacional, que en la actualidad rige a partir del lunes 25 de diciembre hasta el 25 de junio de 2024.

¿Qué pasará con el futuro de Thompson?

Un gran problema se le avecina a Colo Colo, pues buscan librarse a toda costa del atacante, que se le juzgó por femicidio frustrado contra su ex pareja, Camila Sepúlveda, y si les va mal en la Justicia, deberán tenerlo en sus filas, a menos que haya una decisión final desde Blanco y Negro.

Si no se reduce la fianza, tanto desde Orenburg como del Cacique ya confirmaron que no se harán cargo del monto a pagar, por lo tanto, al mantenerse el arraigo nacional, no podrá viajar a Rusia.

¿Dónde llamar si soy víctima o conozco de algún caso de violencia intrafamiliar?

La violencia de género y la violencia intrafamiliar no es normal ni se justifica bajo ninguna circunstancia. Denuncia. El Gobierno de Chile dispone de un servicio gratuito y confidencial de Carabineros llamado “Fono Familia 149”. Marcando el 149 recibirás la atención correspondiente.

