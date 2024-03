Pobre. Esa palabra define el mercado de fichajes de Colo Colo para encarar la temporada 2024 y este martes se sumó un nuevo capítulo, porque los albos tienen un nuevo jugador sorpresa.

Debido a la grave lesión de César Fuentes el Cacique podía fichar a un futbolista más para el Campeonato Nacional y la Copa Libertadores, y el elegido por Blanco y Negro fue el veterano jugador argentino Gonzalo Castellani.

De esta manera el mediocampista se transformó en la cuarta incorporación de los albos para la campaña que está en curso, sumándose a Arturo Vidal, Lucas Cepeda y Guillermo Paiva.

Un refuerzo sin ritmo de competencia

La llegada de Castellani a Colo Colo no fue del gusto de los hinchas del Cacique, por un dato no menor, debido a que el volante llega sin pretemporada y con nulo ritmo de competencia, porque no juega desde el año pasado.

La estadística es dura con el transandino, porque su último partido fue el lejano 14 de diciembre de 2023, cuando con la camiseta de Defensa y Justicia jugó 67 minutos en la derrota por 1-0 ante Estudiantes de La Plata en la Copa Argentina.

Por la Liga Argentina Gonzalo Castellani tuvo activa participación, porque participó de 737 minutos, repartidos en 21 partidos y no marcó goles.

El futbolista ya tuvo un paso por el Campeonato Nacional, porque entre 2020 y 2022 jugó por Unión La Calera, donde marcó un total de ocho tantos.

