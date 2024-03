Colo Colo espera repetir un modelo que hasta hace no mucho tiempo le dejó una figura clave para salvarse del descenso. El Cacique tiene a su nuevo Pablo Solari luego de confirmarse el arribo de Fidel Tourn.

El delantero de apenas 17 años estuvo a prueba en el Monumental y convenció gracias a su nivel. Ariel Paolorossi, jefe de las divisiones menores, le dio el OK y el jugador ya participa de los entrenamientos de los albos buscando su lugar en el primer equipo.

Su arribo al Cacique sorprendió a los hinchas, ya que no estaba en los planes de nadie. De hecho, el propio jugador reveló que no se lo esperaba y que todo ocurrió en una negociación fugaz.

Fidel Tourn feliz con su llegada a Colo Colo

Fidel Tourn se ha mostrado en sus redes sociales visitando el Monumental e incluso entrenando junto al plantel de Colo Colo. El delantero buscará ganarse un lugar en el primer equipo luego de un arribo que, incluso para él, fue sorpresivo.

En conversación con el programa Sin Var el argentino reveló que todo ocurrió en menos de 72 horas. “Surgió todo rápido, en dos o tres días. La última semana de enero había vuelto a San Lorenzo, porque había ido en noviembre y me había ido bien, pero me querían ver otra vez en enero”.

“Volví a quedar, tenía todo para arrancar allá, pero no me daban pensión. Averiguamos sobre una que el club recomendaba, pero cuando pasaron el presupuesto era un gasto muy grande para mi familia”, añadió.

Fue ahí donde el Cacique metió el acelerador. “También estaba esto de Colo Colo. No habíamos dicho que sí por San Lorenzo, pero cuando eso no resultó, lo pensé y le dije a mi viejo que quería hacer la experiencia de ir a probarme por 10 días a Chile. Viajé el 10 de febrero. Recuerdo que un jueves estaba entrenando en La Armonía y me llamó mi mamá. Me dijo que tenía que hacer las maletas para viajar a Santiago”.

Una vez en Chile quedó maravillado por el recibimiento que tuvo en el Monumental. “Me dieron pensión. Es una comodidad bárbara. Te levantas, desayunas y en dos minutos estás en el vestuario, no corres riesgos. Por suerte, por la edad me dan pensión, así que no tendría ningún gasto en ese sentido”.

“Yo había estado en la pensión de River y esa fue la mejor que tuve en Argentina. Pero esta es otra cosa. En esta tienes todo, hasta pieza de psicólogo deportivo dentro de la pensión, la comida de primer nivel, nutricionista que te mira mientras comes, y la comodidad también. Estuve muy cómodo”, complementó.

Finalmente contó cómo han sido sus primeros días en el Monumental. “No se me cruzó lo de la selección, pero sí decir que si hago las cosas, bien en uno o dos años estoy ahí no más de jugar en Primera con el club más grande de Chile. Aparte estás entrenando y para ir a jugar, los jugadores pasan por al frente tuyo. Me crucé a Arturo Vidal, le pedí foto, más vale. Le pedí, copado, crack. Ver eso te da ganas y es otra motivación”.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo volverá a la acción este fin de semana buscando reencontrarse con los triunfos en el Campeonato Nacional. Este sábado 30 de marzo a las 18:00 horas el Cacique enfrenta a Everton en el Monumental.

