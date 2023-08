Maximiliano Falcón volvió a las canchas en el duelo de Colo Colo y Palestino por Copa Chile. El Peluca fue titular en el triunfo de los albos y vivió un momento especial: antes del pitazo inicial, fue conmemorado por los 100 partidos que ha disputado con la camiseta del Cacique.

El uruguayo recibió una camiseta del club en un momento especial donde lo acompañaron su esposa, Florencia Pouso, y el hijo de ambos, Domingo Falcón. El pequeño estaba muy entusiasmado y no quería salir de la cancha, y Peluca bromeó sobre el tema luego del encuentro.

“Me contaron que empezó a patalear. Cuando le sacan algo se enoja. No sé si fue porque yo me fui del lado de él o le sacaron la pelota. Esperemos que le firmen contrato acá en Colo Colo”, dijo el defensor ante los medios de comunicación.

Sobre el triunfo, el zaguero afirmó que “el objetivo se cumplió. Lamentablemente nos quedamos con uno menos, costó aguantar un poco el resultado. Sabíamos que iban a empezar a tirar pelotazos, pero creo que estuvimos bien parados. En líneas generales hicimos un buen partido”.

Y sobre su futuro, adelantó que está “enfocado en el club. Si hago las cosas bien se va a llegar a un acuerdo. Lo otro es parte de mi representante. Entre el club, mi representante y yo no va a haber ningún problema en renovar. Estamos a gusto acá, la gente nos quiere mucho”.

“Es algo que no sé si me va a pasar en otro país. Una cosa es que les cuente charlando, pero otra cosa es salir a la calle o ir al mall, es una locura. Estoy muy agradecido porque no es sólo conmigo, es con mi familia también”, cerró Falcón, que podrá regresar al Campeonato Nacional este domingo.