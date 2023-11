Colo Colo logró vencer a Audax Italiano por 1-0 gracias a un gol de Erick Wiemberg, quien apareció en una jugada de pizarrón para anotar su primer tanto con la camiseta de los albos.

Un gol muy especial para el ex defensor de La Calera, que hace algunos meses debió lamentar la partida de su hija Dominga, quien recién había nacido. Por lo mismo, la anotación fue un bálsamo en un año doloroso para la familia.

Así lo manifestó la esposa del jugador, Rosemarie Eggers, quien a la salida del encuentro conversó con Redgol y manifestó la sensación que tuvo al ver al lateral izquierdo convertir el gol cuando comenzaba el encuentro.

“Me pone muy feliz por él, han sido tiempos difíciles”, comenzó señalando, por lo que al ver la pelota entrar al arco fue una sensación de emoción. “Lo viví con el corazón en la mano y por eso le doy muchas gracias a todos los que nos han apoyado”, aseguró.

El gol estaba pendiente

Luego Rosemarie indicó que Wiemberg antes de jugar contra Audax no le prometió el gol, aunque sí era un tema que lo habían conversado alguna vez en la intimidad familiar.

“Ahora no me había dicho nada de que podía hacer un gol, pero siempre estaba esa espina, en todos los partidos me decía ‘hoy sí, hoy sí’, hasta que le salió y lo pudo conseguir”, agregó.

Finalmente advierte que un triunfo de Colo Colo con gol de su marido tiene un sabor especial. “Se celebra distinto un gol de Erick, es más bonito y uno se pone muy feliz y orgullosa por él”.

El futuro de Wiemberg

Erick Wiemberg está en Colo Colo a préstamo, luego del acuerdo al que el Cacique llegó con Unión La Calera. Sus buenas actuaciones en el segundo semestre lo han consolidad en la banda izquierda, por lo que seguramente los albos buscarán adquirir su pase a fin de temporada.

En el torneo nacional lleva disputados 18 encuentros, siendo titular en 16 ocasiones. Además sumó cuatro juegos entre Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.