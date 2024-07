Javier Cámpora dejó su nombre grabado para siempre en la memoria de los hinchas de Colo Colo y fue a raíz de un polémico gol que anotó en el Superclásico. El 7 de noviembre de 2010, el cuadro dirigido por Diego Cagna caía por 2-1 ante Universidad de Chile.

Los goles de Juan González y Matías Rodríguez habían dejado la apertura de la cuenta de Esteban Paredes en un descuento. Hasta que apareció el cabezazo de Cámpora. El otrora delantero argentino aprovechó solo tras un centro del colombiano Macnelly Torres.

Con un golpe de cabeza, el “9” de los albos dejó como estatua a Miguel Pinto. “Vemos claramente que estaba en posición de adelanto”, describió Dante Poli en la transmisión del entonces Canal del Fútbol. Pero el juez asistente no pudo ver con claridad ese offside.

Así entró la pelota al arco de Miguel Pinto. (MARCELO HERNANDEZ/PHOTOSPORT).

Por alguna razón, Patricio Basualto dejó caer el banderín en la lluviosa tarde del Estadio Nacional. Se agachó a recogerlo y eso, en teoría, le impidió sancionar la posición de adelanto. Con los años, Cámpora se retiró de la actividad y dio un giro radical. Al menos en uno de los trabajos que tiene hoy en día.

La imagen que evidencia el offside de Javier Cámpora. (Captura CDF).

“Tenía encaminado el proyecto ya de la construcción de unos estacionamientos con un socio. Tenía muchos amigos acá en Rosario que me decían que me metiera con el tema. Me gustaba y entendía un poquito”, aseguró Cámpora en una charla con TyC Sports. Desde 2015 que está alejado del fútbol profesional. Pero no totalmente.

Ese polémico gol para Colo Colo en el Superclásico fue uno de los cuatro que anotó Javier Cámpora en el Campeonato Nacional 2010, que el equipo de Cagna dejó escapar increíblemente a manos de Universidad Católica. Hace un tiempo, se sumó a una agencia de representación de jugadores.

El salto de Javier Cápora ante Firuláis Contreras. (ANDRES PINA/PHOTOSPORT).

Un ex compañero, Juan Dávola, lo invitó a formar parte de DG Football Agency. “Necesitaba hacer algo más. Me llamó, ya sabía cómo trabajaba. Tuvimos algunas reuniones. Hablé con Facundo Castillón y me contó un poco la movida. Al final me sumé”, explicó Cámpora, siempre en la charla con TyC Sports.

“El jugador está como en una nube. No lo hacen de malos o de falta de empatía, pero por ahí no tienen el tiempo de sentarse y escuchar el día a día de los amigos y la familia. La remuneración es muy buena comparada con otros laburos. Intento que ellos valoren el lugar donde están y que se distraigan un poco, que aprendan idiomas. No quiero que se castiguen por perder un partido”, cerró Javier Cámpora, quien en Chile también vistió la camiseta de Deportes Concepción.

