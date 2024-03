En los últimos meses en Colo Colo quedó demostrado que la pareja de centrales titular es la de Maximiliano Falcón junto a Alan Saldivia. Los uruguayos agarraron camiseta para no soltarla más, primero con Gustavo Quinteros y ahora con Jorge Almirón.

El Peluca está feliz con el socio en defensa que tiene, sobre todo considerando todo por lo que luchó para estar en este sitial. Falcón vio en primera persona la paciencia que tuvo Alan Saldivia para ser considerado en el primer equipo del Cacique.

“Me pone contento por él, porque a cualquier compañero que le vaya bien uno se pone contento. Él pasó casi un año sin ser citado cuando llegó y la frustración te ganaba, pero más allá de las conversaciones y los consejos que le di, le dije que tenía que estar preparado”, afirmó Falcón en conferencia de prensa.

En ese sentido, el uruguayo sostuvo que “si esa frustración gana cuando te toca, no lo podrás demostrar en el banco. Él lo hizo de buena manera, le dieron la oportunidad de nuevo y la aprovechó. Son sus ganas de aprender, de salir adelante, porque no venía directamente a primera sino como una prueba y se lo ganó solo con esfuerzo, con trabajo. Me alegro mucho porque ayuda al equipo y sube el nivel de todos”.

“Si a él le va bien, el que está atrás o no está jugando tiene que hacer un esfuerzo mayor así que sube el nivel de todos. Me pone contento, porque mientras le vaya bien será menos pega para mí o el que le toque al lado”, concluyó el charrúa.

Los tremendos números de Alan Saldivia

El defensor uruguayo agarró camiseta de titular indiscutido casi desde su debut con el primer equipo de Colo Colo. Su primer partido con los albos se produjo en 9 de abril de 2023 ante Santaigo City por la Copa Chile, donde los albos aganaron por 2-0 en el Monumental.

Sumando todas la competencias y a partir de ese encuentro, Saldivia ha jugado un total de 34 partidos con el Cacique, donde aportó con una asistencia, vio dos amarillas y una roja en 2.743 minutos de juego.

Cabe recordar que el charrúa arribó a Colo Colo en el 2021 desde Montevideo City Torque de su país. El defensor primero terminó su proceso de formación en el fútbol joven albo, donde jugó por casi dos años enteros, antes de debutar en el primer equipo de la mano de Gustavo Quinteros.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo duelo del Cacique será ante Sportivo Trinidense por la Copa Libertadores este miércoles 6 desde las 21:30 horas en Paraguay. Posterior a ese encuentro copero se vendrá el Superclásico ante la U, programado para el domingo 10 de marzo desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

