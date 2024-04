Colo Colo tuvo una noche de pesadilla en el clásico ante Cobreloa. El Cacique no encontró nunca la llave del gol y, a pesar de tener ventaja numérica por largos minutos, terminaron perdiendo por 2-0 en el Estadio Monumental.

Uno que analizó en duros términos el rendimiento de los albos fue Patricio Yáñez, quien en su calidad de comentarista cuestionó el armado del plantel del Cacique y apuntó a dos jugadores.

“Colo Colo no se reforzó, Arturo Vidal hizo un partido bajísimo, intrascendente. Lo que quiero decir es que el mismo plantel no te va alcanzar y lo dijimos varias veces. Finalmente, no trajeron mucho más para reforzar y van a tener que echarle manito”, afirmó el campeón de América en 1991.

En ese sentido, Yáñez lanzó que “pese a que el presidente de Blanco y Negro diga que no tienen nada, van a tener que traer a un par de jugadores”.

“Arturo Vidal no es el único responsable, todos estuvieron bajos ayer. Maros Bolados no se saca un jugador de encima, lo de él ya es una película repetida. Cristián Zavala intentó, pero no pudo hace mucho tampoco”, concluyó.

Con esta dura derrota el Cacique se quedó estancado en la décima posición con diez puntos, lejísimos de los 20 del puntero Universidad de Chile. Los albos ya suman ocho caídas en lo que va de torneo, siendo dos de ellas en el Monumental. ¿Podrán dar vuelta los de Almirón este discreto arranque local?

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo duelo de los albos será ante Universidad Católica el sábado 20 de abril desde las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura. La UC viene perder por 3-2 a Deportes Iquique y marchan séptimo con 12 puntos.

Tras esta brega el Cacique jugará en la Copa Libertadores el martes 23 de abril, cuando desde las 20:30 horas reciban a Alianza Lima en el Estadio Monumental.

