Carlos Palacios se refirió a la opción de Gustavo Quinteros en la selección chilena. El atacante de Colo Colo es el primer miembro del plantel en referirse a la posibilidad de que el DT parta tras la renuncia de Eduardo Berizzo y lo hizo en una conferencia de prensa en el Estadio Monumental.

La Joya manifestó que su entrenador tiene todas las capacidades para asumir el desafío de la Roja, pero que ahora está enfocado en la recta final del Cacique. “Gustavo es un buen entrenador, un buen nombre para asumir la selección. Pero lo veo muy concentrado aquí, enfocado”, dijo.

“Va a depender de temas de él y lo que haga con el club, pero sí lo veo capacitado. Es un gran entrenador y lo ha demostrado en su tiempo acá en Colo Colo. Como plantel no hemos hablado de la posibilidad, lo vemos concentrado y pensando en nuestro objetivo principal”, comentó.

“Lo veo concentrado acá, entonces no ha sido algo que ha desviado el tema dentro del camarín”, agregó. “Yo lo tengo día a día y creo que está capacitado para hacerse cargo”, cerró la Joya, quien tiene la mente puesta en el partido contra Audax Italiano.

Quinteros: “Para mí sería un orgullo dirigir a la Roja”

Esta semana, y luego de que se conociera la renuncia de Eduardo Berizzo, Gustavo Quinteros aclaró su postura respecto a la posibilidad de dirigir la Roja por el resto de las Eliminatorias al Mundial 2026. El técnico de Colo Colo manifestó que sería un orgullo ser DT del combinado nacional.

“¿Cómo voy a decir que no me interesa dirigir a la selección chilena? Es falso que no quiera dirigir a Chile, para mí sería un orgullo, como lo sería para cualquier entrenador. No me cierro a dirigirla”, afirmó el entrenador en conversación con Las Últimas Noticias.

“Tengo entendido que ellos (la ANPF) van a tomarse un tiempo para decidir, que terminen las Eliminatorias este año. Por mi parte, todo mi esfuerzo hoy está en Colo Colo para conseguir los objetivos que tenemos para la última parte del año”, agregó Quinteros.

Por ahora, Quinteros y el plantel de Colo Colo están enfocados en la recta final del Campeonato Nacional. El Cacique parecía fuera de la pelea por el título luego de varios tropiezos, pero apretó la tabla de posiciones en la última fecha y sigue ilusionado con terminar el año como campeón.

Ahora, los albos tienen tres finales para no dejar escapar el sueño del bicampeonato del fútbol chileno. La primera de ellas será este domingo 26 de noviembre a las 18:00 horas, cuando le toque visitar a Audax Italiano. Un día antes jugarán Huachipato y Cobresal, los dos primeros de la tabla.

