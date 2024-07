El arquero de Colo Colo manifestó que su gran deseo es emigrar, aunque entiende que debe ser en el momento justo y no ahora con la Libertadores por delante.

Brayan Cortés ha tenido un año agridulce. Pudo ir a Argentina por ofertas de Estudiantes y Vélez para tener su primera participación internacional, sin embargo decidió quedarse en Colo Colo. Y a pesar de ser titular y figura, en la selección quedó relegado como tercer arquero por Ricardo Gareca.

Por eso siente que debe dar un paso grande en su carrera, por lo que apunta a salir luego a un club europeo. “Quiero cumplir mi sueño y salir”, comenzó señalando en el Monumental.

Agregó que “creo que el momento estuvo (para ir a Argentina), estuve muy cerca, pero decidí quedarme y ahora estoy muy feliz. Lucho cada partido en ser mejor”.

“Mi prioridad es salir y para eso hay que luchar. No estoy apurado ni ansioso, pero me lo tomo como un desafío para lo que viene”, sostuvo para lo que serán los próximos mercados de pases.

Colo Colo la prioridad por ahora

A pesar de que en Europa buscan jugadores en esta etapa del año, entiende que no sería un buen momento ahora. “Mi prioridad es Colo Colo, pero siempre está la ilusión de salir a Europa, es mi meta y espero lograrlo, aunque no me lo tomo como presión”, confesó.

“Estoy convencido de mis capacidades. Tengo 29 años, me siento más maduro y trato de mostrarlo dentro del campo de juego, de ganarme mi lugar. La oportunidad va a llegar”, agregó el iquiqueño.

Luego indicó que “estoy enfocado en mi club que es el más grande de Chile, donde ojalá siempre pueda estar a la altura. Lucho cada semestre en ser mejor y quiero mejorar, seguir en la selección y ser titular en Colo Colo”.

Cortés y la Copa Libertadores

Finalmente se refirió a lo que será la participación en Copa Libertadores, donde jugarán en agosto ante Junior de Barranquilla. “Hay mucha alegría dentro del camarín. Lo buscamos hace mucho tiempo y como todos saben en estas instancias no lo habíamos podido lograr”, sostuvo

“Llevo siete años en el club y por ahí tuve una sola oportunidad (2018), y ahora la verdad que tenemos un equipazo. Estamos trabajando duro para llegar lo más lejos posible”, sentenció el Indio.