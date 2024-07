Brayan Cortés respalda dichos de Marcelo Bielsa: "Las canchas no estaban óptimas, ni en buen estado"

No paran las criticas al recientemente terminado torneo de Copa América. En Estados Unidos se vieron serias falencias organizativas y estructurales, lo que debería alertar a la FIFA, de cara al Mundial 2026.

Una de las voces, por no decir la primera, que sacó a relucir de manera enfática las yayitas presentadas en el torneo fue Marcelo Bielsa. El DT de la Selección de Uruguay fue taxativo y consideró una vergüenza el tema organizativo de la Conmebol.

Marcelo Bielsa soltó una bomba que no pudo ser ignorada. Pasó luego de los vergonzosos actos en los que se vieron envueltos los jugadores de la Celeste, en la semifinal de Copa América. Una de las críticas iba dirigida directamente al tema de las canchas.

Ya con el torneo mirado desde lejos, el tema no resultó tan importante para la Selección Chilena. Con la Roja eliminada, vimos estallar al Loco con cierta empatía, no solamente por su paso por nuestro país, sino también porque el cuadro de Gareca también sufrió con el tema estructural, por ejemplo, en el duelo ante Perú, en el inicio del torneo.

Respaldo a sus palabras

Estuvo presente en la Selección Chilena, pese a no jugar. Brayan Cortés fue el tercer arquero de Ricardo Gareca y no pudo jugar ni un minuto, pese a la lesión de Claudio Bravo.

Ahora, desde el Monumental, el portero de Colo Colo aseguró estar de acuerdo, aunque con cierta distancia, con los dichos de Marcelo Bielsa. El arquero dijo que el estado de las canchas dejaba qué desear.

“Las cancha, a tono personal, no estuvieron óptimas o en buen estado. No puedo decir que estaban maravillosas las canchas porque no fue así, pero uno se adecua a esos temas”, señaló en conferencia de prensa desde Macul.

Consultado por la opinión de Marcelo Bielsa, Cortés siguió su argumentación. “Las (canchas) de entrenamiento estaban bien, pero tampoco espectacular. Uno se adapta y más allá no me voy a meter. Él tendrá sus razones, la mayoría aceptables”, comentó el portero albo.