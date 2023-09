Una fuerte polémica se vivió en Colo Colo la semana pasada previo al Superclásico ante Universidad de Chile. Los albos, cuando ya tenían el equipo armado para enfrentar a la U, sufrieron la indisciplina de Damián Pizarro y Jordhy Thompson, que terminaron a los golpes en una pichanga en Maipú.

Lo cierto es que Gustavo Quinteros cortó por lo sano y sacó a ambos jugadores del partido. Una decisión compleja, porque el tridente formado por Carlos Palacios, Damián Pizarro y Jordhy Thompson estaba siendo efectivo para el Cacique en esta segunda parte del año.

Pero además de sacarlos del clásico, está la situación de ambos con el club. Damián Pizarro deberá ser operado de la mano por el combo que lanzó a sus rivales en la pichanga y Thompson es apartado por tercera vez en un año de plantel. Las anteriores dos, por golpear a su pareja, ser enjuiciado por ello y no tomar en cuenta las sanciones impuestas por tribunales.

Situación complicada para ambos canteranos que abordó Claudio Borghi en Radio Futuro. El Bichi criticó duramente a los jugadores, pero también a los círculos cercanos de ellos. Esto, por considerar que no los están protegiendo como es debido.

“En estas mochas de poblaciones, Damián Pizarro se agarra a combos, pero puede venir alguien que le pegue una puñalada porque sí. No es el tema de ir a jugar, es todo lo que lo rodea”, comentó Borghi.

“Me da un poco de vergüenza. Yo al jugador de fútbol lo encuentro inteligente, que se saquen una foto y se tapen la cara en los tiempos que estamos viviendo, donde el celular es lo más común del mundo…”, señaló el Bichi con ironía, dando a entender que era una tontera lo que hicieron.

El ex DT albo, además recalcó que “hay que tener un poquito más de conciencia. Se están jugando su futuro”. Tras esto, también le pegó a sus círculos cercanos, destacando que “amigo es el que te dice hay un partido, pero no vengas, amigo es el que te protege, no el que no te protege”.

“El jugador tiene normalmente 4-5 parásitos al lado. No hacen nada, viven de lo que produce el jugador y eso es lo que hay que cortar”, sentenció el Bichi.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo intenta levantarse tras el empate en el Superclásico y pone la mira en su próximo desafío. Este será el día 14 de septiembre, cuando enfrenten a Deportes Copiapó en uno de sus dos partidos pendientes por el Campeonato Nacional.

¿Cuándo juega Chile por eliminatorias?

La selección chilena tendrá la primera y segunda fecha de eliminatorias durante septiembre. El viernes 8 enfrentará a Uruguay en Montevideo, para luego el 12 recibir a Colombia en el Monumental.