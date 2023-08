Barti y la posible venta de Thompson a Azerbaiyán: "Si ofrecen 20 millones, me voy con él"

Colo Colo, quizás por primera vez en el año, vive días tranquilos en lo deportivo. El repunte que han demostrado en las últimas fechas, al menos en los resultados, ha venido bien en el ambiente del Monumental y prueba de ello es que se dejaron de escuchar noticias sobre los roces al interior del plantel.

Pero de lo que si se habla en Pedreros, en estas semanas, es de ofertas. Damián Pizarro, Matías Moya, Darío Lezcano, entre otros, han sido sondeados por clubes del extranjero. El último en esa lista es Jordhy Thompson, desde un destino exótico: Azerbaiyán.

Un país rico en recursos naturales y que puede pagar una fortuna por el canterano albo, pese a que todavía se desconoce si habrá una oferta. Lo que si se sabe es que veedores vinieron a verlo al encuentro contra Everton, donde se anotó con un golazo desde afuera del área.

Pero la posibilidad que se vaya a ese fútbol divide a los colocolinos. Y Marcelo Pablo Barticciotto no es la excepción. El ídolo albo habló sobre esta posibilidad y mostró su propia contradicción a la hora de decidirse si es bueno o malo que Thompson parta a ese fútbol.

“Vender un futbolista a la liga de Azerbaiyán, si no es por una cifra estratosférica, no sé si es conveniente. Ahora, si te ofrecen 20 millones de dólares me voy con él y le enseño educación”, sentenció el campeón de la Copa Libertadores con el Cacique, en 1991.

Pero ahí metió freno y pidió que “pongamos la pelota en el piso. Si lo pueden vender a un monto conveniente, Colo Colo tiene que ver si lo va a tomar en consideración y de ser así lo conversará con el futbolista. Thompson tiene muy pocos partidos en Primera División, pero si les conviene, lo venderán”, adelantó.

Eso sí, recalcó que no es la chance que más le gusta. “Es un jugador interesante pero recién está empezando a jugar. Recién empieza a mostrar sus condiciones y es prematuro, porque no tiene más de 7 partidos jugando de titular en Colo Colo”, cerró.

Jordhy Thompson lleva 18 partidos jugados en esta temporada. Es uno de los principales goleadores del equipo, con seis anotaciones si se toma en consideración todas las competencias. Además, lleva una asistencia.

Fuera de la cancha, eso sí, ya suma varios problemas, por lo que desde el club no ven con malos ojos venderlo lo antes posible y sacar algo de valor por él. Sin embargo, se mantienen a la espera de que sea una oferta formal, ya que esta todavía no llega a las oficinas de Blanco y Negro.