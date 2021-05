Tabla de Posiciones: Colo Colo desperdicia una oportunidad de oro ante un Palestino que se lo dio vuelta

Colo Colo y Palestino cerraron la jornada de sábado de la séptima fecha del Campeonato Nacional con un partido muy caliente, como se esperaba, en Pedrero. El equipo de Gustavo Quinteros podía quedar puntero de triunfar, mientras que los de José Luis Sierra querían recuperar el tranco de victorias luego de tres derrotas en la Copa Sudamericana y sólo cuatro unidades en el presente torneo, lo que los tenía en la penúltima plaza de la Tabla de Posiciones.

El primer tiempo fue intenso pero terminó siendo mejor para Colo Colo. Tras llegadas de lado y lado, con las más claras para el Cacique que tuvo en Gabriel Costa dos chances clarísimas, llegó el gol justo antes del descanso: Leonardo Gil fue infraccionado por Bruno Romo y el propio Colorado se paró para ejecutar un impecable tiro libre que dejó parado al buen Christopher Toselli.

En el complemento, Colo Colo quería cerrar pero no pudo con sus problemas defensivos, algo que no le había sucedido mucho en el último tiempo, y la movilidad de Palestino. A los 48’ ya sufría el empate cuando, tras un tiro libre frontal, uno un pivoteo, un cabezazo al travesaño y, finalmente, Bruno Romo la empujaría en área chica. Pero habría más: a los 66’, pivoteo de Carlos Villanueva, solo Misael Dávila, fue desesperado Maximiliano Falcón pero el ex Unión Española no perdonó para el que sería el marcado final.

Nicolás Blandi volvió a jugar algunos minutos con Colo Colo. | Foto: Agencia Uno

La polémica llegaría a los 80’, cuando Cristián Suárez impactó con un codazo a Gabriel Costa en área propia y, tras largos minutos de espera, el juez, Fernando Véjar, quien expulsó a Gustavo Quinteros en el intertanto, dictaminó que era una “jugada de fútbol” y mantuvo su decisión de no cobrar el penal. Final caliente en Macul.

Tabla de Posiciones



Así queda Colo Colo y Palestino en la Tabla de Posiciones del Campeonato Nacional tras su partido por la séptima fecha:

POS EQUIPO PJ PTS 1 LA SERENA LA SERENA 7 12 2 UNIVERSIDAD CATÓLICA UNIV CATÓLICA 6 12 3 AUDAX ITALIANO AUDAX 6 12 4 O'HIGGINS O'HIGGINS 7 12 5 UNIÓN LA CALERA U. LA CALERA 7 11 6 ÑUBLENSE ÑUBLENSE 7 10 7 MELIPILLA MELIPILLA 7 10 8 COLO COLO COLO COLO 7 10 9 UNIÓN ESPAÑOLA UNIÓN ESPAÑOLA 7 8 10 UNIVERSIDAD DE CHILE U. DE CHILE 5 8 11 DEPORTIVO ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA 5 7 12 PALESTINO PALESTINO 5 7 13 COBRESAL COBRESAL 6 7 14 EVERTON EVERTON 6 6 15 HUACHIPATO HUACHIPATO 4 5 16 CURICÓ UNIDO CURICÓ UNIDO 6 5 17 SANTIAGO WANDERERS WANDERERS 6 0

Programación



Así jugarán Colo Colo y Palestino en la octava fecha del Campeonato Nacional, que se jugará tras las elecciones:

COBRESAL Cobresal LA SERENA La Serena ÑUBLENSE Ñublense CURICÓ UNIDO Curicó Unido SANTIAGO WANDERERS Wanderers O'HIGGINS O'Higgins PALESTINO Palestino AUDAX ITALIANO Audax UNIÓN ESPAÑOLA Unión Española UNIVERSIDAD CATÓLICA Univ Católica MELIPILLA Melipilla DEPORTIVO ANTOFAGASTA Antofagasta HUACHIPATO Huachipato COLO COLO Colo Colo UNIVERSIDAD DE CHILE U. de Chile EVERTON Everton

Zona Horaria: Chile