El ex ayudante de Borghi en la selección chilena analizó el posible arribo del DT de los albos al equipo nacional.

El piso le tambalea a Martín Lasarte, porque ha tenido un mal paso por la selección chilena, y ya suenan nombres para reemplazarlo en el cargo de entrenador de la Roja, donde el de Gustavo Quinteros es el más potente.

El estratega termina contrato a fin de 2021 con Colo Colo, y Blanco y Negro negocia una extensión de su vínculo, situación que analiza Jaime Vera, quien dice que en el Monumental se han demorado mucho en amarrar al DT.

"Quinteros lo ha hecho muy bien en Colo Colo y ellos deberían apresurarse para renovarle el contrato, pero también tiene la alternativa de ir a la selección, es una de las mejores cartas, y esa es una buena opción para cualquier técnico, es muy valedera, va a tener que tomar en cuenta muchas cosas acerca de su futuro", dijo en RedGol.

"Colo Colo debería haberlo hecho mucho antes, yo creo que se ha demorado. Hace un mes empezaron a hablar de la renovación y ya debería haber estado listo, para así evitarse otros estos problemas con las cláusulas por si el técnico se quiere ir", agregó el ex ayudante de Claudio Borghi en la selección.

El Pillo sigue con el mismo discurso, porque expresó que "hoy la selección no está en buen pie, van a empezar a sonar nombres, tal como cuando se fue Rueda y yo creo que Quinteros tiene el respaldo de que le fue bien en Colo Colo, porque si no le hubiese ido bien ahí, su nombre no sonaría".

Con Lasarte muy cuestionado, deberá preparar los partidos ante Paraguay y Venezuela, que ya son las últimas opciones de la Roja para intentar pelear hasta el final.

